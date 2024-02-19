Военный эксперт Сивков прокомментировал взятие Авдеевки в ДНР

Эксперт Сивков: взятие Авдеевки произошло путем создания угрозы окружения

Решение задач по взятию Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) произошло путем создания угрозы окружения, после чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из этого района. Об этом 17 февраля заявил «Известиям» академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Взяли, прорвали оборону. <…> Можно сказать, что это сделано по классике. Создание угрозы окружения, после чего противник покидает этот район», — сказал он.

Сивков подчеркнул, что решение задач по взятию укрепрайонов, как правило, по опыту всех вооруженных конфликтов и войн начинается именно с создания угрозы окружения.

«Так мы брали Алеппо, так мы воевали в годы Великой Отечественной войны», — напомнил он, добавив, что этот опыт надо распространять и на оперативный уровень.

Военный эксперт заключил, что окружение всей группировки на правом берегу можно использовать в будущем для разрушения всего фронта ВСУ.

Ранее в этот день в ходе доклада министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевку в ДНР, противник бежал, бросив при этом вооружение и военную технику. Информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома ВСУ и взятия под контроль города. Шойгу подчеркнул, что освобождение Авдеевки российскими военными позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и, следовательно, значительно обезопасить город от ударов киевского режима. На данный момент солдаты ВС РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку Донецка от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом заводе.

Российский лидер после доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки поздравил российских военнослужащих с этим успехом и важной победой на поле боя. Тогда же он поблагодарил войска группировки «Центр» и их командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева за бои за Авдеевку.

17 февраля о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. Он уточнил, что решение было принято из-за сложившейся оперативной обстановки и желания избежать окружения.

Американский телеканал Fox News 17 февраля назвал освобождение Авдеевки в ДНР значительной победой президента России Владимира Путина, которая «знаменует собой поворотный момент» в украинском конфликте на глазах у всего мира.

16 февраля командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что украинские боевики отступают с уничтоженных позиций в Авдеевке, которые были расположены рядом с Донецком, несколько военных ВСУ при отходе с позиций попали в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, обвинил Запад в недостаточной помощи в вооружении, повлекшей вывод украинских войск из Авдеевки.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев решил вывести войска из Авдеевки не для спасения людей, а потому, что может воевать только за деньги. По ее мнению, всё остальное для властей Украины не имеет никакого значения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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