В ВСУ продолжают делать заявления о том, что Россия «расширяет перечень применения новейших ракет». На днях в ВС ВСУ утверждали, будто бы российские Вооружённые силы применили по ЛЭП в Киеве, ни много ни мало, гиперзвуковую ракету «Циркон». Теперь заявлено о якобы применении «модернизированной версии ракеты Х-59».

Об этом со ссылкой на неназванных украинских военных пишет портал WarZone. Информация распространяется и в украинских СМИ.

Заявлено, что ВС РФ «использовали ракету Х-69». Это ракета класса воздух-поверхность.

Зарубежный ресурс:

Вероятно, новейшая российская ракета по своим характеристикам является аналогом Storm Shadow.

При этом на Украине ничего не говорят о том, что ракета была сбита.

Никакой официальной информации по этому поводу не публикуется. Соответственно, публикации в западной и украинской прессе могут быть нацелены на то, чтобы вновь попытаться убедить конгресс США в «необходимости» выделения военной помощи. Мол, Россия применяет всё новые и новые ракеты, а «Украина страдает». Типичная риторика, используемая киевским режимом и его подельниками.