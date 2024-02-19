Индия запустила на орбиту метеорологический спутник нового поколения

Спутник выведен на орбиту на борту ракеты-носителя GSLV

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 февраля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) провела успешный запуск в космос спутника наблюдения за погодой нового поколения INSAT-3DS. Как сообщило индийское космическое ведомство в X (ранее Twitter), спутник выведен на орбиту на борту ракеты-носителя GSLV.

"Миссия GSLV-F14/INSAT-3DS: носитель успешно вывел спутник на намеченную геостационарную переходную орбиту", - говорится в сообщении. Ракета стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, где расположен Космический центр им. Сатиша Дхавана.

Аппарат INSAT-3DS массой 2 274 кг - метеорологический спутник третьего поколения, который будет размещен на геостационарной орбите. Цель миссии - проведение широких метеорологических наблюдений, мониторинга поверхности суши и океана, оказание помощи в определении прогноза погоды и предупреждении о стихийных бедствиях.

В ближайшие дни ученые ISRO проведут серию маневров по выводу спутника на заранее определенную орбиту, отмечается в сообщении.