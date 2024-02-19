Войти
ТАСС

Индия запустила на орбиту метеорологический спутник нового поколения

165
0
0
GSLV-F05
Старт ракеты "GSLV-F05".
Источник изображения: AFP 2016/ Arun Sankar

Спутник выведен на орбиту на борту ракеты-носителя GSLV

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 февраля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) провела успешный запуск в космос спутника наблюдения за погодой нового поколения INSAT-3DS. Как сообщило индийское космическое ведомство в X (ранее Twitter), спутник выведен на орбиту на борту ракеты-носителя GSLV.

"Миссия GSLV-F14/INSAT-3DS: носитель успешно вывел спутник на намеченную геостационарную переходную орбиту", - говорится в сообщении. Ракета стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, где расположен Космический центр им. Сатиша Дхавана.

Аппарат INSAT-3DS массой 2 274 кг - метеорологический спутник третьего поколения, который будет размещен на геостационарной орбите. Цель миссии - проведение широких метеорологических наблюдений, мониторинга поверхности суши и океана, оказание помощи в определении прогноза погоды и предупреждении о стихийных бедствиях.

В ближайшие дни ученые ISRO проведут серию маневров по выводу спутника на заранее определенную орбиту, отмечается в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Похожие новости
27.10.2021
Сверяя космические часы: о чем говорили главы национальных агентств в Дубае
23.05.2019
СМИ: Индия успешно вывела на орбиту новейший разведывательный спутник
30.10.2018
"Шакти". Есть первый индийский микропроцессор
07.08.2018
Индия перенесла старт лунной миссии "Чандраян-2" на 2019 год
03.07.2013
Индия запустила навигационный спутник
05.03.2011
Самолеты пятого поколения по-индийски
26.10.2010
Индия может закупить у России для своей береговой охраны партию в шесть-восемь самолетов-амфибий Бе-200
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный