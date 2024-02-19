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ТАСС

DPA: Rheinmetall намерен построить завод по производству снарядов на Украине

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

По данным агентства, на предприятии планируется производить "шестизначное количество" снарядов в год

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall планирует построить завод по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм непосредственно на Украине. Соответствующий меморандум о намерениях подписан компанией из ФРГ с украинской стороной на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило агентство DPA.

"Мы хотим быть для Украины эффективным партнером в том, что касается восстановления ее некогда сильной военно-технической промышленности <…>", - приводит агентство слова главы Rheinmetall Армина Паппергера.

Как отмечает DPA, с украинской стороны на церемонии подписания присутствовал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Управлять заводом будет совместное предприятие, на нем планируется производить "шестизначное количество" снарядов в год. 

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Страны
Германия
Украина
Компании
Rheinmetall
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