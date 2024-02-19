В Британии подсчитали потери в армии и ужаснулись. И это они еще не воевали (The Spectator, Великобритания)

Spectator: в Британии признали, что больше не способны себя защищать

Численность и боеспособность британских войск стремительно снижается, пишет Spectator. У авианосца Queen Elizabeth, символа мощи королевского флота, сломался гребной вал, обеспечивающий движение судна. Такую же участь прогнозируют и самой армии.

Когда пала Берлинская стена, в британской армии было 152 800 военнослужащих. Правительство Тони Блэра сократило ее численность до 110 тысяч; Дэвид Кэмерон довел ее до 87 тысяч. Планам дальнейшего ее сокращения до 82 тысяч человек придал ускорение бывший министр обороны Бен Уоллес. Принято считать, что к следующему году ее численность снизится до 72 500 человек. И это щедрая оценка: есть заслуживающие доверия сообщения о том, что в армии скоро может остаться всего 67 800 человек.

На этой неделе британские сухопутные войска играют ведущую роль в операции "Стойкий защитник" — крупнейших учениях НАТО в мирное время. Однако сухопутные войска Соединенного Королевства сегодня самые малочисленные за весь длительный исторический период с 1790-х годов. Что еще более важно, они и слишком слабо вооружены, чтобы выполнять все те задачи, о которых нам говорят. История флагманского авианосца Queen Elizabeth весьма показательна. На прошлой неделе он должен был возглавить учения НАТО у побережья Норвегии, демонстрируя мощь и могущество вооруженных сил Великобритании. Но у него сломался гребной вал. И мы в этом не одиноки: немецкая армия сталкивается с аналогичными проблемами. Военные учения, призванные доказать готовность Запада к ведению войны, вполне могут в конечном итоге продемонстрировать обратное.

Операция "Стойкий защитник" имеет целью проверить, сможет ли НАТО сделать то, для чего она была создана. "Мы готовимся к конфликту с Россией и с террористическими группировками", — говорит голландский адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer), возглавляющий военный комитет Североатлантического альянса. — Если они нападут на нас, мы должны быть готовы". С этой целью Великобритания направляет на учения 20 тысяч военнослужащих, Польша — 15 тысяч, Германия — 10 тысяч, а Нидерланды — 5 тысяч. В них принимают участие все члены НАТО в количестве 31 страны.

Помимо всего прочего, это проверка способности своевременно перебрасывать войска. Результаты далеко не однозначны. Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес (Ben Hodges) утверждает, что для оперативной переброски личного состава в случае чрезвычайной ситуации не хватит поездов. "Сегодня есть возможность перебросить полторы бронетанковые бригады, — сказал он на военном симпозиуме. — Но все наши планы предполагают одновременную переброску восьми, девяти или десяти бронетанковых бригад в Европе".

Если учения НАТО продемонстрируют слабость, этот факт не останется незамеченным в Америке. Дональд Трамп в чем-то прав, когда говорит, что Европа паразитирует под зонтиком американской защиты. Соединенные Штаты отправили на Украину больше помощи, чем вся Европа вместе взятая. Если Трамп снова попадет в Белый дом, а затем выведет Америку из НАТО, бросив Великобританию на произвол судьбы вместе с остальной Европой, что тогда?

Британия гордится тем, что у нее есть боеготовые, испытанные в боях и регулярно применяемые вооруженные силы. Но разрыв между гордостью и реальностью увеличивается после многих лет недофинансирования и пренебрежения армией. Дела в Ираке были достаточно плохи, когда британские войска в Басре потерпели поражение, как выразился один американский военачальник. Но если тогда они были плохи, то сейчас стали гораздо хуже.

Британская армия исходит из того, что может развернуть боевую группировку на дивизионном уровне численностью 25 тысяч человек. Но это иллюзия. Даже генерал сэр Патрик Сандерс (Patrick Sanders), командующий этой самой армией, частично признал это. "У нас с этим будут большие проблемы", — сказал он. Генерал Сандерс также не одобряет и сегодняшнюю оборонную стратегию. "Это извращение — сокращать армию перед лицом наземной войны в Европе", — подчеркнул он.

Кроме того, есть проблемы, связанные с оборонными закупками. Министерство обороны Великобритании регулярно срывает крупные программы на миллиарды фунтов. Оно никогда не делает должные выводы и не привлекает к ответственности принимающих решения руководителей. Возьмем, к примеру, новое семейство боевых бронированных машин Ajax. Это гусеничные машины среднего веса, предназначенные среди прочего для ведения разведки, перевозки войск и эвакуации бронетехники. Они являются частью совместного британско-американского проекта под названием Tracer, который был утвержден в 1996 году.

В 2010 году считали, что первые машины будут приняты на вооружение к 2017 году. К 2020 году машина Ajax дошла до стадии испытаний, но их пришлось остановить из-за чрезмерного шума и вибрации. Год спустя министерство обороны признало, что "невозможно установить реалистичные сроки" осуществления этой программы. По последним оценкам, Ajax будет принята на вооружение в период с 2028 по 2029 год, то есть, спустя 30 лет после запуска проекта. Таким образом, после 30 лет работы и трат в размере 3,2 миллиарда фунтов стерлингов ни одна машина не поступила на вооружение.

Обескуражено ли командование вооруженных сил, относится ли оно к этому самокритично? "Этот проект пережил самое трудное время", — заявил прошлым летом министр оборонных закупок Джеймс Картлидж (James Cartlidge). Постоянный секретарь министерства обороны Дэвид Уильямс (David Williams) также подчеркивает положительные моменты. "Эта машина [Ajax] успешно прошла проверочные испытания", — сказал он в прошлом году членам комитета палаты общин по обороне. Генеральный директор организации по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения Defence Equipment and Support Энди Старт (Andy Start) пошел еще дальше. Что касается закупок, заявил он, "общая картина свидетельствует об улучшении ситуации".

Все это имеет серьезные последствия. Армия предполагает провести в следующем году реорганизацию, положив в ее основу танки Challenger и боевые машины Ajax и Boxer. Но это невозможно, так как ни Ajax, ни Boxer не приняты на вооружение. Приходится продлевать сроки службы старой изношенной техники. Бронетранспортер FV430 Bulldog должен оставаться на вооружении до 2030 года, хотя в эксплуатацию его ввели в 1963 году.

Нежелание военного ведомства признавать свою вину означает, что оно обречено на постоянное повторение ошибок. В 2020 году, когда вооруженные силы представили свои самые свежие идеи в "Комплексном обзоре", СМИ наперебой заговорили о планах законсервировать парк основных боевых танков сухопутных войск. Кто-то посчитал старомодной, уязвимой и не очень маневренной столь ценную технику с экипажем четыре человека, особенно в условиях применения беспилотников.

Когда Россия начала боевые действия на Украине, все заговорили о неизбежности крупных танковых сражений. Бен Уоллес (Ben Wallace) попытался убедить палату общин в том, что ничего не изменилось и никогда не возникало никаких сомнений в доктрине и в оперативных взглядах. "Никто никогда не писал, что мы должны избавиться от танков, — сказал он. — Украина показала, что броня важна и не только для элементарной защиты от ручных гранат, сбрасываемых БПЛА".

Несколько лет назад было простительно думать о том, что танки устаревают как оружие. Но сейчас это противоречит логике. Министр обороны Грант Шэппс (Grant Shapps) серьезно страдает синдромом Поллианны (психологический феномен, проявляющийся в том, что люди склонны в первую очередь искать положительное. — Прим. ИноСМИ). Армия, сказал он, "сократится не до 50 тысяч человек, а всего лишь до 73 тысяч, плюс резервы". Однако это целевой показатель, а реальная численность уже много лет ниже. При этом Шэппс говорит, что цифры не имеют значения. "Вопрос не только в том, сколько мужчин и женщин у нас в войсках, но и в том, насколько смертоносны наши вооруженные силы".

Шэппс любит рассказывать о том, как Великобритания подписала соглашение с Японией и Италией о новом боевом самолете; что у ВМС в настоящее время самые крупные корабли за всю их историю, что министерство обороны испытывает новое оружие направленной энергии под названием DragonFire, которое будет лазерами сбивать воздушные цели. Все это верно, но это не решение основополагающей проблемы, состоящей в том, что вооруженные силы не в состоянии набрать необходимое количество военнослужащих и что миллиарды тратятся впустую на бесполезные проекты.

Америка все больше нервничает. В прошлые годы Пентагон проявлял вежливость и старался не критиковать союзников. Теперь ситуация меняется: американские генералы выражают тревогу и недовольство как официально, так и неофициально. Беспокойство у них вызывает то, что Британия больше не может рассматриваться как страна первого уровня (вместе с Соединенными Штатами, Россией, Китаем и Францией) и что теперь она ближе к Германии или Италии, у которых есть свои вооруженные силы, но не такие, которые могут многого добиться в случае боевого применения. Один американский генерал сказал Уоллесу, что Британия "и до второго уровня едва дотягивает". Один натовский генерал из европейской страны — члена альянса заявил, что Британия "не может выставить даже бригаду на поле боя", и что ее техника "разваливается".

Союзники Британии делают эти замечания не для внешнего эффекта. Цель состоит в том, чтобы подчеркнуть разрыв между риторикой и реальностью и побудить Лондон сократить это отставание в обороноспособности, пока еще не слишком поздно. Если боеспособность Великобритании так сильно ослаблена, то это ставит под угрозу всех ее союзников. Министерство обороны и правительство в целом перебиваются благодаря обещаниям, заверениям, переоценкам и ловкости рук.

Оборона стоит дорого. Стремительный аллюр технического прогресса обострил эту проблему, но нежелание смотреть правде в глаза может значительно усугубить ее. Чтобы избавиться от заблуждений, нужно с умом выбирать задачи и сопоставлять их с реалистичной оценкой ресурсов, которые мы готовы выделить. Только так можно выработать последовательный и связный политический курс. Если мы не сделаем этого сейчас, Британия не сможет вносить свой вклад, когда мир будет нуждаться в нас больше всего.

Автор статьи: Элиот Уилсон (Eliot Wilson)