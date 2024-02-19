Запаниковали: США испугались непобедимого российского убийцу спутников (Advance, Хорватия)

Advance: США подняли панику из-за нового российского ядерного оружия в космосе

Спецслужбы США предупредили, что Россия далеко продвинулась в разработках нового ядерного оружия для космоса, пишет Advance. Теоретически оно может вывести из строя всю систему американских спутников на орбите. США сейчас нечем ответить, и это стало причиной поднять панику. Но не только это.

Д. Марьянович

Вооруженный конфликт между Украиной и Россией — это во многом опосредованная война между Россией и Западом. Только Запад использует посредника для ведения боевых действий, а Россия вошла в этот конфликт по собственной инициативе и напрямую. Но в этой связи очень трудно предугадать, ограничится ли это противостояние только боями между Россией и Украиной или оно расширится. В настоящий момент никто не может с уверенностью это сказать, но ясно, что все стороны будут вести себя так, как будто этот исход неизбежен, и будут готовиться соответствующим образом. Значит, данный вооруженный конфликт послужит катализатором для оборонной промышленности и производства нового и передового оружия.

Любая масштабная война придавала импульс развитию военных технологий (по иронии, эти разрушительные военные технологии часто впоследствии применялись в мирных целях и открывали возможности для коллективного технологического прогресса; например, первоначально разработки в области интернета финансировались Министерством обороны США). Того же можно ожидать и в данном случае, ведь в Европе разворачиваются самые полномасштабные боевые действия со времен Второй мировой войны. Сейчас особенно много говорят о дронах, называя их главными средствами в будущих, да и в текущих войнах. Однако будет важно, насколько успешно Украине, которая сейчас делает ставку на дроны, удастся реализовать свои цели на фронте. Ведь если найдется достаточно эффективный "антидот" для дронов, скажем, какое-нибудь эффективное средство радиоэлектронной борьбы, то их значимость может быстро сойти на нет.

В то же время две главные военные державы, Россия и США, следят за каждым шагом друг друга, потому что сейчас они существуют в рамках, заданных так называемым гарантированным взаимоуничтожением. Речь о доктрине, согласно которой прямая война между Россией и США приведет к уничтожению и одного, и другого государства, так как они располагают огромным ядерным арсеналом. В течение многих лет, к счастью, этого не произошло (ни намеренно, ни случайно), хотя моментов, когда США и Россия могли уничтожить друг друга, а также добрую часть мира, насчитывается несколько. Наиболее опасным был Карибский кризис, но складывались и другие опасные ситуации, о которых мир узнал лишь по прошествии времени.

Однако у этой доктрины взаимного уничтожения (по иронии, на английском ее название звучит как mutual assured destruction или сокращенно MAD, то есть "безумный") есть одна проблема. Пока гарантия взаимного уничтожения двух держав сохраняется, сохраняется и (относительный) мир, ведь каждая из них знает, что противник не сможет уничтожить ее внезапным ударом. Это было особенно важно во время Холодной войны, когда США и СССР занимали диаметрально противоположные идеологические позиции. Сегодня они уже не так далеки друг от друга, так как и Российская Федерация, и Соединенные Штаты Америки — капиталистические страны, но их идеология, в некоторых других вопросах, снова расходится. Чем больше этот идеологический разрыв (и сопутствующая демонизация), тем больше страх от того, что противоположная сторона втайне планирует уничтожить своего противника.

Президент России Владимир Путин недавно дал интервью Такеру Карлсону, в котором сообщил много важной и неважной информации о российско-украинской истории. Однако одной из важных причин начала вооруженного конфликта на Украине послужил страх России, которая боялась, что Запад, а точнее НАТО, который служит инструментом американской геополитики, готовится устранить MAD. То есть Россия предположила, что НАТО, присоединив Украину, лишит Россию боеспособности и тем самым сделает невозможным взаимное уничтожение США и РФ.

Россия не может не опасаться такого развития событий, впрочем, как и США. Да, русские боятся, что американцы подсунут им оружие прямо под нос, может, какую-нибудь особую новую ракетную систему, что-то такое, о чем они еще никогда не слышали, и тогда российский ядерный арсенал станет бесполезным, а Россия превратится в легкую мишень, удар по которой не повлечет никаких последствий. С Путиным или без Путина, но Россия боится этого.

А что Америка? Там тоже боятся. Точно так же, как русские, американцы "видят" намерения, которые ведут к их уничтожению. Причем эти коварные планы видятся им в самых разных местах, включая космос.

Как сообщило издание "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на анонимных действующих и бывших американских руководителей, американские спецслужбы предупредили и Конгресс, и американских союзников в Европе, что Россия далеко продвинулась в разработках нового ядерного оружия для космоса.

О чем идет речь? Источники утверждают, что речь идет о мощном оружии, которое теоретически может вывести из строя всю систему американских спутников на орбите.

Этот "убийца спутников" может уничтожить гражданскую телекоммуникацию, системы наблюдения, военные средства связи и управления и у США, и у их союзников, как сообщают источники. Особенно обеспокоила американских руководителей новость о том, что у США на данный момент нет оружия, способного конкурировать с этим новым российским. Иными словами, американская спутниковая сеть в настоящее время, вероятно, ничем не защищена от подобного нового оружия.

Правда, никаких подробностей об этой российской разработке неизвестно, кроме того, что речь идет о ядерном оружии. При этом есть предположения, что Россия может выйти из Договора о космосе 1967 года, который запрещает любое применение ядерного оружия на орбите. Правда, высказывается мнение, что пока Россия не готова к применению подобного оружия, то есть угрозу на данный момент нельзя считать непосредственной.

Кое-что остается неясным после прочтения сообщения, однако, судя по всему, источники намекают, что речь идет об оружии, разработку которого Россия только заканчивает, и оно еще не испытано и не поставлено на вооружение. Тем не менее некоторые члены конгресса хотят знать все, и республиканский председатель комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер, представитель Огайо, призвал Джо Байдена обнародовать весь доклад разведки. Белый дом возмущенно отреагировал, ведь выходит, что Тернер подтвердил информацию, которую до сих пор обсуждали только неофициально.

На самом деле это оружие — продолжение истории, тянущейся уже полвека. Еще 50 лет назад США экспериментировали в области применения ядерного оружия в космосе, но подобные разработки так ни к чему конкретному и не привели (правда, сейчас трудно сказать, какими средствами располагают США, о которых не знает общественность). Россия тоже на протяжении десятилетий работает над разработкой оружия, которое могло бы угрожать спутникам. В последние годы в разработку космических вооружений активно включился Китай.

Если Россия действительно смогла первой произвести такое оружие (или если оно у нее вот-вот появится, как утверждает разведка), то это действительно послужит поводом для серьезной эскалации.

На эту тему сегодня и вчера много говорили в Вашингтоне, но не только из-за потенциальной угрозы нового российского оружия. Проблема и в том, что требование республиканца Майка Тернера обнародовать секретные данные создало еще одну точку напряженности между республиканской фракцией и Белым домом. При этом в США продолжается внутренний кризис вокруг того, будет ли утвержден пакет помощи Украине. Сейчас его должна одобрить нижняя палата конгресса США, которую контролируют республиканцы.

Одно ясно. Россия разрабатывает новые вооружения, и текущий вооруженный конфликт на Украине явно "вдохновил" русских на то, чтобы во многом подчинить свою экономику укреплению своей обороны (вопрос, сколько так может продолжаться). Может случиться так, что Владимир Путин уже скоро продолжит свою фразу "Нас никто не слушал — послушайте сейчас". А может, российские разработки продвинулись не так далеко, как хотят убедить американские источники? Причин поднять панику из-за нового российского "непобедимого" ядерного оружия может быть несколько. Скажем, у кого-то возникло желание показать, насколько не прав Дональд Трамп, который намерен позволить русским напасть на тех членов Североатлантического альянса, кто не выделяет достаточно средств на оборону.

Новое оружие, несомненно, появится, и точно так же будут новые войны. Все весомые державы всматриваются в космос, желая и там получить возможность нанести решающий удар, которым "нокаутировали" бы врага. Хотя пока неясно, как это сделать, не уничтожив и своих собственных спутников. Но, может, мы наблюдаем начало гарантированного взаимного "безумия" (MAD) в космосе, к которому скоро присоединятся и Соединенные Штаты Америки?