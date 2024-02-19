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ТАСС

В ФРГ заявили, что Западу нужно финансировать производство оружия для Украины

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Министр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек отметил, что Европа не делает все, что в ее силах

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") считает, что Западу нужно финансировать производство оружия ради Украины.

"Я считаю, что нам нужно тратить деньги, чтобы производить оружие до тех пор, пока Украина будет в нем нуждаться. Потом передавать его", - сказал Хабек на Мюнхенской конференции по безопасности. "И если производственные мощности будут больше не нужны [украинцам], то мы оставим их себе. Это очень просто", - добавил он. "Я являюсь членом "зеленых", так что могу себе представить действительно иные расходы", - отметил министр.

Хабек утверждал, что Германии, даже достигнув показателя расходов на оборону в 2% от национального ВВП, далека от уровня военных трат 1960-х годов. По оценке министра, Европа не делает все, что в ее силах.

Всего Германия к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву будут лишь затягивать конфликт на Украине. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
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