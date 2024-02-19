Талибы не примут участия в организуемой генсеком ООН встрече по Афганистану

Кабул. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило, что не примет участия в запланированной на воскресенье под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша встрече в столице Катара - Дохе.

В заявлении отмечается, что ранее Исламский Эмират (так талибы называют свое правительство) заявлял о готовности участия во встрече при условии, если "будет участвовать в качестве единственного официального представителя Афганистана и если существует возможность провести откровенные переговоры между афганской делегацией и ООН по всем вопросам на самом высоком уровне".

"Участие Эмирата во встрече из-за отсутствия прогресса в этой области было признано невыгодным", - отмечается в документе.

В заявлении также говорится, что последние два с половиной года Исламский Эмират Афганистан продолжал усилия по укреплению политических, административных, экономических и социальных основ системы, а также безопасности. Кроме того, талибы заявляют, что "добились хорошего прогресса в отношениях со странами региона".