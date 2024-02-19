Войти
Интерфакс-АВН

Талибы не примут участия в организуемой генсеком ООН встрече по Афганистану

174
0
0
Боевики "Талибана"* в Кабуле
Боевики "Талибана"* в Кабуле.
Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul

Кабул. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило, что не примет участия в запланированной на воскресенье под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша встрече в столице Катара - Дохе.

В заявлении отмечается, что ранее Исламский Эмират (так талибы называют свое правительство) заявлял о готовности участия во встрече при условии, если "будет участвовать в качестве единственного официального представителя Афганистана и если существует возможность провести откровенные переговоры между афганской делегацией и ООН по всем вопросам на самом высоком уровне".

"Участие Эмирата во встрече из-за отсутствия прогресса в этой области было признано невыгодным", - отмечается в документе.

В заявлении также говорится, что последние два с половиной года Исламский Эмират Афганистан продолжал усилия по укреплению политических, административных, экономических и социальных основ системы, а также безопасности. Кроме того, талибы заявляют, что "добились хорошего прогресса в отношениях со странами региона".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
Россия
Компании
ООН
Похожие новости
28.09.2023
НАТО обвинили в "катастрофе колоссальных масштабов" в Африке
29.09.2021
Что скажут соседи
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
22.08.2017
Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
15.05.2017
Москва всегда виновата
29.12.2015
Предварительные итоги 2015 года: мировой экспорт вооружений
18.05.2015
Смотр инноваций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный