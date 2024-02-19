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Военное обозрение

Появились кадры системы противоракетной обороны «Арман» полностью иранского производства

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Источник изображения: topwar.ru

Военное руководство Ирана представило первую полностью отечественную систему противоракетной обороны "Арман". На опубликованных Тегераном кадрах можно увидеть процесс развертывания новой системы ПРО, а также пуск ракет. Система предназначена для борьбы с ракетами на малой высоте с одновременным использованием радиолокационной и оптико-электронной систем обнаружения и сопровождения объектов.

По словам иранского министра обороны бригадного генерала Мохаммада Реза Аштиани, новый комплекс ПРО обладает внушительными возможностями, обладает оперативной системой, в свою очередь представляющей собой комбинацию нескольких систем. Благодаря этим факторам, новинка определенно будет играть важную роль в обороне страны.

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Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Новый иранский комплекс представлен в двух вариантах: "Арман" ("Стремление") и маловысотный вариант системы под названием "Азарахш" ("Молния"). Ракеты, используемые в системе "Арман", относятся к классу "Сайяд-3" иранского производства. Комплекс способен одновременно поражать шесть целей на расстоянии от 120 до 180 километров. "Азарахш", в свою очередь, может одновременно использовать радарные и электрооптические системы для обнаружения и перехвата целей. Используемые в системе ракеты оснащены тепловыми головками самонаведения и используют инфракрасные системы прицеливания.

Как отмечает иранское информационное агентство IRNA, представленные системы значительно повысят возможности ПВО Ирана, как только они будут добавлены в военный парк страны.

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Иран
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