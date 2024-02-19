G7 пообещала удерживать активы РФ, пока "Россия не заплатит за ущерб" Украине

Страны ЕС ранее утвердили директиву, согласно которой "доходы от замороженных активов России не являются ее собственностью"

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Главы МИД Группы семи пообещали удерживать замороженными российские активы, пока "Россия не заплатит за нанесенный Украине ущерб". Об этом говорится в заявлении главы МИД Италии Антонио Таяни как председателя совещания глав внешнеполитических ведомств Группы семи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Они подтвердили, свою решимость сохранять российские суверенные активы замороженными в своих юрисдикциях, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила [Украине], - говорится в заявлении. - Страны G7 будут продолжать изучать все возможные пути помощи Украине в получении компенсаций от России в соответствии с их юридическими системами и международным правом. Они приветствовали принятие Евросоюзом юридических актов относительно прибылей, полученных частными компаниями от реинвестирования российских замороженных активов для поддержки Украины".

Страны ЕС ранее утвердили директиву, согласно которой "доходы от замороженных активов России не являются ее собственностью", что, по мнению специалистов, примерно соответствует утверждению, что процентный доход владельца депозита в банке ему не принадлежит.

В этой же директиве содержится требование к "частным площадкам", в первую очередь к базирующемуся в Бельгии международном депозитарию Euroclear, перенести всю прибыль от российских активов на отдельный счет.

Следующим шагом Еврокомиссия планирует учредить специальный европейский налог, близкий к 100%, которым затем будут обложены эти средства. С помощью этого налога они будут экспроприированы в бюджет ЕС, а далее Еврокомиссия намерена использовать их для частичного финансирования программы поддержки Украины в €50 млрд до 2027 года. ЕС утвердил эту программу на саммите 1 февраля, но ее источники финансирования пока точно не определены.