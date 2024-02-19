Fox News назвал сдачу украинцами Авдеевки крупной победой России

По информации телеканала, сдача Авдеевки произошла на фоне увеличивающейся нехватки боеприпасов у ВСУ и сложностей в одобрении новой помощи США Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Операция по освобождению Авдеевки является крупной победой Россией. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Телеканал назвал вывод украинских войск "крупной победой президента России Владимира Путина".

Как отмечает телеканал, сдача Авдеевки произошла на фоне увеличивающейся нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сложностей в одобрении новой помощи США Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что украинские войска отступили из Авдеевки, потому что режим президента Владимира Зеленского умеет воевать только за деньги и только против мирных жителей.

В ночь на субботу подразделения ВСУ вышли из Авдеевки "на заранее подготовленные позиции", о чем сообщил командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, назвав это "единственным правильным решением". Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.