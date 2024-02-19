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Военное обозрение

Министр обороны Украины пообещал «вернуть Авдеевку»

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Источник изображения: topwar.ru

Глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что решение об отступлении остатков авдеевского гарнизона ВСУ было правильным. Умеров также отметил, что извлек определенные уроки из боев за Авдеевку.

Главными уроками, полученными вследствие потери Авдеевки, украинский министр обороны назвал недостаточное количество имеющихся в распоряжении украинской армии систем ПВО, способных противостоять российской авиации, а также недостаток артиллерийских дальнобойных систем и боеприпасов. Кроме того, по мнению Умерова, украинская армия остро нуждается в обустроенных фортификационных линиях обороны.

По словам Умерова, из-за отсутствия у ВСУ достаточного количества установок ПВО российская авиация получила возможность беспрепятственно сбрасывать на украинские укрепления тонны планирующих авиабомб.

Украинский министр также пообещал непременно вернуть Авдеевку под контроль киевского режима. Однако, судя по всему, главным уроком, который мог бы извлечь Умеров из ситуации в Авдеевке, должен был стать урок - никогда не воевать против российской армии.

Также сообщается, что глава киевского режима Зеленский заявил, что Россия воюет будто бы нечестно, используя свое преимущество в артиллерии и авиации. По словам Зеленского, ведение боевых действий, обладая явным техническим превосходством, несправедливо. Кроме того, по мнению главы киевского режима, такая идеология войны является несовременной. Интересно, а как справедливо, по мнению главы киевского режима? Исключительно на спонсорскую помощь?

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Страны
Россия
Украина
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