Зеленский перестанет считать США стратегическим партнером, если Украине не выделят помощь

Президента Украины, назвал помощь Вашингтона жизненно важной для Киева и подчеркнул, что другой альтернативы нет

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон перестанет быть стратегическим партнером Киева, если не выделит пакет помощи.

Он назвал помощь США жизненно важной для Украины, подчеркнув, что альтернативы нет. "Мы очень рассчитываем на позитивное решение Конгресса, для нас этот пакет жизненно важен. Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером. Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнер. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу", - заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Украинский президент надеется, что США сохранят союзническую позицию по отношению к Киеву. "Считаю ли я, что это предательская позиция? Нет, потому что я не думаю, что наш стратегический партнер может позволить себе не поддержать Украину. То есть я не вижу возможности для стратегического партнера занять такую позицию. Мы видим вызовы, электоральные, внутренние, политические, я не хочу их комментировать, это внутренние процессы США и народа Америки. Но я рассчитываю, что все-таки союзническая позиция сохранится", - продолжил он.

Зеленский также рассказал, что США и Украина провели два раунда переговоров о гарантиях безопасности для Киева. "Что касается гарантий безопасности, наши команды работают, провели два раунда переговоров. Я уверен, что у нас будет очень очень мощный документ с нашими партнерами, но мы договорились, что должны сфокусироваться на том, что необходимо прямо сейчас. Поэтому мы фокусируемся на работе с Конгрессом США, а после этого перейдем к гарантиям безопасности", - добавил он.

На пресс-конференции, прошедшей до встречи с Харрис, Зеленский не стал публично отвечать на вопрос о том, что бы он сказал конгрессменам, блокирующим в США выделение помощи Киеву.

Споры на Капитолийском холме

Американская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. Накануне Джонсон указал, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис - "наиболее серьезную проблему", стоящую перед США. Кроме того, Джонсон, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост, называл на днях выработанный сенаторами вариант законопроекта "заведомо непроходным" в Палате представителей. В четверг Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по указанному законопроекту.