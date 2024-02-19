Войти
ТАСС

Зеленский перестанет считать США стратегическим партнером, если Украине не выделят помощь

185
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Chip Somodevilla/ Getty Images

Президента Украины, назвал помощь Вашингтона жизненно важной для Киева и подчеркнул, что другой альтернативы нет

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон перестанет быть стратегическим партнером Киева, если не выделит пакет помощи.

Он назвал помощь США жизненно важной для Украины, подчеркнув, что альтернативы нет. "Мы очень рассчитываем на позитивное решение Конгресса, для нас этот пакет жизненно важен. Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером. Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнер. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу", - заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Украинский президент надеется, что США сохранят союзническую позицию по отношению к Киеву. "Считаю ли я, что это предательская позиция? Нет, потому что я не думаю, что наш стратегический партнер может позволить себе не поддержать Украину. То есть я не вижу возможности для стратегического партнера занять такую позицию. Мы видим вызовы, электоральные, внутренние, политические, я не хочу их комментировать, это внутренние процессы США и народа Америки. Но я рассчитываю, что все-таки союзническая позиция сохранится", - продолжил он.

Зеленский также рассказал, что США и Украина провели два раунда переговоров о гарантиях безопасности для Киева. "Что касается гарантий безопасности, наши команды работают, провели два раунда переговоров. Я уверен, что у нас будет очень очень мощный документ с нашими партнерами, но мы договорились, что должны сфокусироваться на том, что необходимо прямо сейчас. Поэтому мы фокусируемся на работе с Конгрессом США, а после этого перейдем к гарантиям безопасности", - добавил он.

На пресс-конференции, прошедшей до встречи с Харрис, Зеленский не стал публично отвечать на вопрос о том, что бы он сказал конгрессменам, блокирующим в США выделение помощи Киеву.

Споры на Капитолийском холме

Американская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. Накануне Джонсон указал, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис - "наиболее серьезную проблему", стоящую перед США. Кроме того, Джонсон, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост, называл на днях выработанный сенаторами вариант законопроекта "заведомо непроходным" в Палате представителей. В четверг Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по указанному законопроекту. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Похожие новости
26.05.2023
Американцы пополняют арсеналы и снижают стандарты
18.04.2023
Секретные материалы? Что стоит за утечкой документов Пентагона - Мнения ТАСС
30.08.2022
В конкуренции США с Китаем возможен лишь "ничейный результат"
09.04.2018
Ядерная дубина терроризма
19.11.2012
В тройку лидеров по поставкам ВиВТ в страны АТР в 2013-2016 гг. входят США, категория «неизвестный» (тендеры) и Россия
24.05.2012
Ядерное оружие: неофициальные потенциалы
19.03.2010
Связи Ирана с Китаем включают поставку ядерного оружия и ракет ("The Washington Times", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный