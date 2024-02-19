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Интерфакс-АВН

Глава МИД Индии назвал БРИКС эффективным проектом

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III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС.
Источник изображения: © РИА Новости Антон Денисов

Блинкен не считает БРИКС препятствием для отношений США с Индией

Берлин. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Проявленный многими странами интерес ко вступлению в БРИКС - показатель того, что этот проект - успешный, заявил в субботу глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Как и любой другой продукт, рано или поздно вам хочется проверить, будет ли он пользоваться спросом на рынке. Именно это мы и сделали в прошлом году, когда поинтересовались, кто хотел бы вступить в БРИКС. Интерес к этому выразили 30 стран", - сказал глава МИД Индии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Индийский министр отметил, что раз последовал такой интерес, "значит, в нашем продукте наверняка есть что-то хорошее".

Он напомнил, что БРИКС создавался, когда мир в большей степени, нежели сейчас, зависел от западных стран. С тех пор, по мнению Джайшанкара, ситуация стала меняться. В частности, это проявилось в появлении такого объединения как G20, в котором представлены не только страны Запада. По словам Джайшанкара, это стало возможным, в том числе, благодаря влиянию БРИКС.

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Страны
Германия
Индия
США
Проекты
БРИКС
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