В Нидерландах заявили, что Украина не станет членом НАТО пока продолжается конфликт

В НАТО, пояснил и.о. премьера Марк Рютте, всего несколько шагов "от ничего до полного членства"

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Украина не сможет стать членом НАТО, пока продолжается вооруженный конфликт. Об этом заявил и.о. премьера Нидерландов Марк Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Плохая новость заключается в том, что, пока продолжается война, Украина не может стать членом НАТО, - констатировал он. - Это плохая новость. Хорошая же новость заключается в том, что мы можем применить тут опыт Европейского союза".

В НАТО, пояснил и.о. премьера, всего несколько шагов "от ничего до полного членства". В ЕС же есть множество промежуточных шагов, чтобы страны могли постепенно достигать прогресса на пути к вступлению в сообщество. Поэтому европейские страны вместе с США "должны наладить работу с командой президента [Украины Владимира] Зеленского, чтобы изучить, какие возможны дальнейшие шаги", подчеркнул Рютте.

"Но мы не можем обещать слишком многое, - добавил он. - В прошлый раз (на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года - прим. ТАСС) Украина была немного разочарована, потому что не все, что она хотела, оказалось возможно, но в конечном счете мы смогли прийти к единогласному решению. Поскольку это очень чувствительный процесс, мы должны работать очень аккуратно с командой Зеленского по этому вопросу".