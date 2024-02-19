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ТАСС

Bloomberg: западные страны разрабатывают для Украины беспилотники с ИИ

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Источник изображения: John Moore/ Getty Images

По данным агентства, дроны планируют поставить Киеву в ближайшие месяцы, однако сроки могут измениться

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Великобритания и ее западные союзники, включая США, разрабатывают новые БПЛА с технологией искусственного интеллекта, чтобы компенсировать Украине острую нехватку артиллерии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, такой вид беспилотников планируется поставить Киеву в ближайшие месяцы, однако сроки могут измениться. Эта инициатива вызвана острой нехваткой артиллерии на Украине, и ситуация может стать критичной в течение следующих трех месяцев, отмечает агентство.

Разрабатываемые БПЛА будут оснащены искусственным интеллектом. Такая технология позволит им взаимодействовать друг с другом и направляться к объекту автоматически, без необходимости управления каждым из них оператором. Планируется, что они будут размещены на флоте, сообщает один из источников агентства.

16 февраля Bloomberg передавал, что группа из примерно 10 стран под руководством Латвии намерена поставить на Украину около 1 млн БПЛА к 24 февраля 2025 года. 

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Страны
Великобритания
Латвия
США
Украина
Проекты
AI
БПЛА
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