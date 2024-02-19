"Зеленский не справится". Украина падет без помощи США (Bloomberg, США)

Bloomberg: Зеленский не справится с перезагрузкой в армии без помощи США

Зеленский не справится с перезагрузкой в армии без помощи США, сообщает Bloomberg. Мало того, что он поменял главнокомандующего, так ещё перед ним стоит другая проблема — внедрить новые технологии и убедить трампистов не бросать помощь Киеву.

Джеймс Ставридис

Зеленский провел назревшую рокировку в командовании и получил деньги от Европы, но если Америка от него отступится, его страна обречена.

У Украины выдалась тяжелая неделя. Президент Владимир Зеленский заменил популярного главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного на бывшего командующего сухопутной армией генерала Александра Сырского. В Конгрессе США продолжали препираться насчет нового транша Киеву. А лидирующий в большинстве президентских опросов Дональд Трамп США выстраивают свою предвыборную кампанию вокруг нападок на Украину и НАТО.

Между тем российский лидер Владимир Путин дал пространное и напичканное пропагандой интервью американскому ведущему Такеру Карлсону и семимильными шагами идет к победе на предстоящих “выборах”. Российские крылатые ракеты и беспилотники бьют по Украине почти ежедневно, а сухопутные операции вокруг Авдеевки развиваются со скромным успехом после провала контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Да, украинцы потопили еще один российский военный корабль в Черном море (Минобороны РФ не заявляло ни о чем подобном. Напротив, согласно данным МО РФ, Киев пытался атаковать российские гражданские транспортные суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров, атака была отражена российскими силами — Прим.ИноСМИ), а в начале месяца Европейский союз одобрил пакет помощи на 54 миллиарда долларов. Но ропот против ВСУ в крупнейших западных столицах не утихает. Складывается ощущение, что это худший момент в судьбе Зеленского и его народа, несмотря на проявленные за последние два года великое мужество и решимость.

Военной кампании Украины отчаянно нужна перезагрузка. Как она должна выглядеть и возможна ли она в принципе?

Начнем с перестановок в высшем командовании. Менять руководство в ходе затяжной кампании совершенно нормально. Когда я был верховным главнокомандующим НАТО, только в Афганистане у меня сменилось четыре генерала: Стэнли Маккристал, Дэвид Петреус, Джон Аллен и Джозеф Данфорд. Во время Гражданской войны в Америке президент Авраам Линкольн сменил целый ряд высокопоставленных генералов, прежде чем нашел нужного человека в лице Улисса Гранта. Вообще бывает полезно влить свежую кровь и вдохнуть новое мышление.

На Украине эти перестановки осложнились внутренними распрями — отчасти из-за провальной наступательной кампании, а отчасти потому, что Залужный хотел пойти на политически непопулярный шаг и призвать на воинскую службу побольше гражданских. Но Зеленскому удалось замять конфликт: он наградил генерала высшей государственной наградой, и взрыва на высшем уровне в Киеве удалось избежать.

Работы у генерала Сырского по горло. Он родился в России и благодаря советскому военному прошлому хорошо себе представляет подход путинских генералов. Но при этом он оказался одним из первопроходцев в использовании беспилотников против бронетехники и других приемов “новой войны”. Что же касается собственно перезагрузки, то он начнет с упора на “четкое и детальное планирование” и попытается найти способ дать отдохнуть изможденным войскам. Последнее потребует усиленной мобилизации — вероятно, на службу придется призвать новое поколение солдат. Колебания Зеленского понятны, но ВСУ просто необходим приток живой силы, несмотря на сопротивление общественности.

Вторым звеном перезагрузки станут передовые технологии и их внедрение в военную кампанию ВСУ. Во главе этого списка идут переданные Западом истребители F-16, при этом основная часть летного состава будет готовиться в Германии и США. Эти грозные многоцелевые истребители смогут сражаться с российскими самолетами в воздухе и бомбить их войска на земле. Хотя сами по себе они и не переломят ситуацию, значительное количество F-16 поможет Украине вдоль протяженной линии фронта, особенно в сочетании с западными системами ПВО. Проблема в том, что сроки развертывания раз за разом откладываются и по последней весьма расплывчатой оценке истребители ожидаются “к концу года”.

С беспилотниками ситуация получше: эксплуатировать их последнее поколение будет новое, специализированное подразделение ВСУ (о чем следует задуматься США и НАТО). А кампания на море усилится новыми противокорабельными крылатыми ракетами.

Однако третье и труднейшее звено перезагрузки, увы, Зеленскому неподвластно: это выборы в США и Республиканская партия, которая под влиянием Трампа все больше отворачивается от Украины. По недавним опросам, около половины Республиканской партии сейчас придерживаются ошибочного мнения, что конфликт на Украине Америки не касается. Правые все глубже укореняются во мнении, что если кто и должен помогать Киеву, то сами европейцы. И вокруг этого витает трампистский стереотип, что НАТО как альянс бесполезна.

Это опасный момент, и не только для Украины. Если США самоустранятся — как это было в Европе и Азии в 1930-е годы —образовавшийся вакуум заполнят авторитарные державы. И мы, как и в 1941 году, рискуем втянуться в конфликт гораздо большего масштаба.

Зеленский и его союзники в округе Колумбия — причем не только администрация Байдена, но и республиканцы, включая 22 сенатора, проголосовавших на этой неделе за пакет помощи Киеву и Израилю, — должны убедить американскую общественность в том, что Украина имеет важнейшее значение, а НАТО — ценнейший альянс. На его долю приходится свыше 55% мирового ВВП, его личный состав насчитывает 3 действующих военнослужащих, а совокупный оборонный бюджет превышает 1 триллион долларов. Оборонный бюджет одной лишь Европы превышает 300 миллиардов — это больше, чем у Китая, и втрое больше, чем у Москвы. Страны ЕС пообещали Украине в 2023 году больше помощи, чем США, и клеймить их нахлебниками — аргумент нечистоплотный.

Да, любая перезагрузка предусматривает перестановки в украинском командовании и новые технологии. Но если не донести до общественности правдивую трактовку событий, что судьба Украины связана с американской, а лучший механизм победы — это НАТО, впереди нас ждет реальная опасность. В одиночку Зеленскому не справиться. Потребуется руководящая роль Вашингтона и деятельное участие обеих партий.

Автор: Джеймс Ставридис — обозреватель Bloomberg Opinion, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО и почетный декан Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса. Вице-председатель по глобальным вопросам Carlyle Group, входит в советы директоров Fortinet, NFP, Ankura Consulting Group и Neuberger Berman, а также бывший консультант фирмы из области кибербезопасности Shield Capital