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Интерфакс-АВН

Столтенберг против идеи общеевропейского ядерного оружия

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Варшаве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Варшаве.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Берлин. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Обсуждаемая некоторыми политиками в Европе идея создания общеевропейского ядерного арсенала не несет никакой пользы для НАТО, заявил в субботу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Это не несет никакой пользы", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности в ответ на просьбу дать оценку подобному варианту.

Столтенберг напомнил, что в НАТО ядерным оружием обладают США, Великобритания и Франция: эти страны координируют свои действия, проводят совместные учения и в целом - успешно обеспечивают ядерное сдерживание.

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