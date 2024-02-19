Столтенберг против идеи общеевропейского ядерного оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Варшаве.

Берлин. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Обсуждаемая некоторыми политиками в Европе идея создания общеевропейского ядерного арсенала не несет никакой пользы для НАТО, заявил в субботу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Это не несет никакой пользы", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности в ответ на просьбу дать оценку подобному варианту.

Столтенберг напомнил, что в НАТО ядерным оружием обладают США, Великобритания и Франция: эти страны координируют свои действия, проводят совместные учения и в целом - успешно обеспечивают ядерное сдерживание.