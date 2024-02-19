СМИ: Франция, Греция и Кипр блокировали закупку ЕС турецких Bayraktar для Украины

В частности, как сообщил портал pentapostagma.gr, Греция не хочет, чтобы деньги налогоплательщиков шли в турецкую оборонную промышленность

АФИНЫ, 17 февраля. /ТАСС/. Франция, Греция и Кипр на заседании Комитета по политике и безопасности Евросоюза наложили вето на закупку турецких беспилотников Bayraktar для Украины. Об этом сообщает информационный портал pentapostagma.gr.

По его информации, три страны блокировали финансирование поставок этих беспилотников и артиллерийских снарядов для нужд Украины, которые предполагалось закупить на средства из европейских фондов. Как отмечают источники, Франция не хотела бы открывать окно для систем вооружения, которые конкурируют с ее собственными, а Греция также не хочет, чтобы деньги налогоплательщиков шли в турецкую оборонную промышленность.

Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники сообщало, что большинство стран на заседании постоянных представителей ЕС поддержали решение использовать средства союза для покупки снарядов, произведенных вне блока, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. Однако Франция, Греция и Кипр блокировали инициативу, сообщило Politico. В его публикации турецкие беспилотники не упоминались.

По информации источников издания, причиной отказа является необходимость в заказах для наращивания европейскими производителями оружия собственного производства. При этом в прошлом месяце высокопоставленный французский чиновник заявил, что Париж разрешит закупки вооружения за пределами ЕС, если блок не достигнет своей цели - поставить 1 млн снарядов на Украину к марту, подчеркнуло Politico.

15 февраля в Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО. Одна из приоритетных тем саммита - наращивание производства снарядов, часть которых будет направлена на Украину, а другая - пополнит запасы государств альянса, оказывающих военную помощь Киеву. 14 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в 2024 году 18 из 31 страны НАТО будут тратить на оборону свыше 2% ВВП. Таким образом, альянс не смог выполнить закрепленное в постановлении саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году обязательство довести военные расходы каждой из стран НАТО до 2% ВВП в течение 10 лет, то есть к 2024 году.