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ТАСС

Кулеба попросил у Блинкена ракеты АTACMS дальностью более 300 км

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Thomas Peter/ Pool Photo via AP

Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил новое вооружение, в том числе ракеты АTACMS дальностью более 300 км. Соответствующее сообщение опубликовано в X.

"Встретился с госсекретарем Блинкеном в Мюнхене, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. <...> Сообщил ему о срочности и текущих приоритетных потребностях армии: боеприпасах, средствах противовоздушной обороны и средствах дальнего радиуса действия. В этом контексте я представил аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км", - написал Кулеба.

В настоящий момент возникли проблемы с финансированием поставок вооружения Киеву. Администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования, прежде всего, для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хочет получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов не ясна. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались против продолжения оказания Киеву финпомощи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) последовательно предупреждает о намерении увязать оказание помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

В минувший вторник Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе, и Джонсон назвал его "заведомо непроходным" в Палате представителей. В четверг Палата ушла на двухнедельный перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по законопроекту. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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