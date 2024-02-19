Зеленский обвинил Запад в том, что ВСУ сдали Авдеевку

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.

Президент Украины добавил, что западные союзники создают для Киева "искусственный дефицит вооружения"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Авдеевке, фактически обвинил западные страны в том, что Россия взяла верх, и объяснил это "искусственным дефицитом" вооружений.

"Наши действия ограничены лишь недостаточностью и дальностью нашего оружия. Но это не зависит от нас, и ситуация в Авдеевке это подтверждает", - сказал Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский утверждает, что западные союзники создают для Украины "искусственный дефицит вооружения, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения". "Россия определенным образом взяла верх, потому что имеет военное преимущество", - пояснил украинский президент.

В ночь на субботу подразделения ВСУ вышли из Авдеевки "на заранее подготовленные позиции", о чем сообщил командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, назвав это "единственным правильным решением". Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.