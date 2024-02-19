Войти
ТАСС

Зеленский обвинил Запад в том, что ВСУ сдали Авдеевку

178
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Президент Украины добавил, что западные союзники создают для Киева "искусственный дефицит вооружения"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Авдеевке, фактически обвинил западные страны в том, что Россия взяла верх, и объяснил это "искусственным дефицитом" вооружений.

"Наши действия ограничены лишь недостаточностью и дальностью нашего оружия. Но это не зависит от нас, и ситуация в Авдеевке это подтверждает", - сказал Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский утверждает, что западные союзники создают для Украины "искусственный дефицит вооружения, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения". "Россия определенным образом взяла верх, потому что имеет военное преимущество", - пояснил украинский президент.

В ночь на субботу подразделения ВСУ вышли из Авдеевки "на заранее подготовленные позиции", о чем сообщил командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, назвав это "единственным правильным решением". Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
24.07.2023
В Воздушных силах Украины назвали российский Су-35 одним из лучших боевых самолетов
16.05.2022
В России началось серийное производство нового боевого необитаемого модуля БМ-30-Д «Спица»
05.06.2020
Станет ли пандемия COVID-19 предтечей мировых войн
11.09.2017
«Железный кулак» России стал высокотехнологичным
25.12.2015
В Петербурге на заводе "Пелла" заложены два новейших малых корвета
20.10.2011
Николай Круглов встретился с представителями трудового коллектива ОАО «Николаевский судостроительный завод «Океан». Все очень плохо
19.07.2007
"ДНЕПР" ЗАКАЗАН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный