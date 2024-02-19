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ТАСС

Маск согласился с тем, что мирным переговорам по Украине мешают США и ЕС

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Mark Brake/ Getty Images

Предприниматель ранее заявлял, что США и Европа проиграли России в противостоянии на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Илон Маск согласился с тем, что США и Евросоюз препятствуют проведению мирных переговоров по Украине.

Информационный канал Wall Street Silver опубликовал в Х (ранее Twitter) пост, в котором говорится, что единственная помеха на пути мирных переговоров - это продолжающееся финансирование конфликта (и отмывание денег) США и Европой.

"Верно", - прокомментировал эту запись Маск.

Предприниматель ранее высказывал точку зрения, что США и Европа проиграли России в противостоянии на Украине, а Крым и Донбасс останутся российскими, даже если Запад продолжит финансировать Киев. 

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Илон Маск
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