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Украинские артиллеристы ведут чересчур интенсивный огонь, что создает гораздо больше проблем для Украины, чем просто нехватка боеприпасов. В том числе подвергаются избыточному риску орудийные расчеты, говорится в новом докладе генерального инспектора Конгрессу.

Скорость стрельбы постоянно превышает скорость поставок за счет международных пожертвований и внутреннего производства Украины

- говорится в опубликованном в четверг отчете специального генерального инспектора Конгрессу об операции "Атлантическая решимость", в котором подчеркиваются проблемы с боеприпасами.

Чрезмерно высокая скорострельность украинских военных также оказала соответствующее влияние на техническое обслуживание их отечественных и международных артиллерийских систем. Слишком активное использование этого оружия в сочетании с ограниченным количеством запасных частей привело к тому, что оружие стреляло сверх рекомендованных графиков технического обслуживания или замены

- утверждается в представленном Конгрессу документе.

По мнению генерального инспектора,

Частое использование ограниченного количества артиллерии не по назначению может привести к катастрофическому выходу из строя орудия или ранению или смерти членов орудийного расчета.

На протяжении всей войны против России Украина использовала сочетание советских и западных военных систем, что создает проблемы, связанные с "получением запасных частей, решений по техническому обслуживанию и технической экспертизы", - говорится в новом отчете специального генерального инспектора, считающего, что артиллеристы ВСУ воюют неправильно.