"Прогресс МС-26" пристыковался к МКС

Корабль доставил на станцию 2 518 кг грузов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26", который был запущен в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и Константин Борисов.

"Прогресс МС-26" доставил на МКС 2 518 кг грузов, среди которых 580 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах. В грузовом отсеке корабля прибыли 1 478 кг различного оборудования и материалов: еда для экипажа, предметы одежды и материалы для научных экспериментов.

В частности, на станцию прибыла укладка для эксперимента "Перспектива-КМ", которая представляет собой конструкцию из полимерных материалов с эффектом памяти формы. Космонавты установят ее на малом исследовательском модуле "Поиск" в рамках одного из предстоящих выходов в открытый космос. Кроме того, корабль доставил укладки для научных работ "Фуллерен" (выращивание кристаллов фуллерита в электровакуумной печи) и "Орбита-МГ" (отработка технологий контроля технического состояния герметичных оболочек космических кораблей и станций).

Как сообщили ТАСС в службе психологической поддержки российских космонавтов, грузовой корабль доставил на станцию шоколадные конфеты с исключительно натуральным составом, сделанные на фабрике "Красный октябрь" специально для командира отряда космонавтов, спецкора ТАСС Олега Кононенко. Также на станцию прибыл подарок для космонавта Николая Чуба от его семьи.