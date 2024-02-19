Войти
ТАСС

"Прогресс МС-26" пристыковался к МКС

169
0
0
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Корабль доставил на станцию 2 518 кг грузов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26", который был запущен в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и Константин Борисов.

"Прогресс МС-26" доставил на МКС 2 518 кг грузов, среди которых 580 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах. В грузовом отсеке корабля прибыли 1 478 кг различного оборудования и материалов: еда для экипажа, предметы одежды и материалы для научных экспериментов.

В частности, на станцию прибыла укладка для эксперимента "Перспектива-КМ", которая представляет собой конструкцию из полимерных материалов с эффектом памяти формы. Космонавты установят ее на малом исследовательском модуле "Поиск" в рамках одного из предстоящих выходов в открытый космос. Кроме того, корабль доставил укладки для научных работ "Фуллерен" (выращивание кристаллов фуллерита в электровакуумной печи) и "Орбита-МГ" (отработка технологий контроля технического состояния герметичных оболочек космических кораблей и станций).

Как сообщили ТАСС в службе психологической поддержки российских космонавтов, грузовой корабль доставил на станцию шоколадные конфеты с исключительно натуральным составом, сделанные на фабрике "Красный октябрь" специально для командира отряда космонавтов, спецкора ТАСС Олега Кононенко. Также на станцию прибыл подарок для космонавта Николая Чуба от его семьи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Похожие новости
19.03.2021
"Союз МС-18" прошел испытания на герметичность в вакуумной камере
25.02.2021
Рогозин анонсировал международный экипаж «Союза МС-18»
18.02.2021
Роскосмос объяснил необходимость перехода на ручную стыковку корабля "Прогресс МС-16"
25.03.2019
Орбиту МКС подняли на 1,2 км перед запуском корабля "Прогресс МС-11"
13.03.2019
Ракету с пилотируемым "Союзом МС-12" установят на стартовой площадке "Байконура"
28.02.2019
Экипажи корабля "Союз МС-12" приступили к заключительному этапу подготовки к полету на МКС
19.05.2014
Остапенко: "Авария "Протона" не помешает запуску экспедиции на МКС"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный