Кто подготовит нас к миру? (Nya Dagbladet, Швеция)

Nya Dagbladet: на Западе всё больше политиков призывают к войне с Россией

Запад призывает к войне с Россией, пишет Nya Dagbladet. Что странно, ведь Швеция и другие страны ЕС развалили свою армию и теперь зависят от НАТО. Но мало кто понимает это, слепо поддерживая альянс, который не желает укрепить оборону Запада.

Из слов генерального секретаря НАТО складывается впечатление, что Запад идет на все большее обострение с Россией, стремясь к невообразимой и масштабной войне. Выбранный ими роковой путь — знак того, сколь отчаянно сейчас нужны голоса в пользу долгосрочных решений, основанных не на подстрекательстве и бомбардировках, а на диалоге и дипломатии.

Риторика западных элит с каждым месяцем становится все более жесткой и воинственной. Похоже, что пропагандистская работа по завоеванию народной поддержки в фатальной войне с Россией обостряется.

Около месяца назад несколько шведских лидеров посоветовали согражданам “мысленно подготовиться” к войне с Россией, а министр гражданской обороны даже призвал к “тотальному сопротивлению”.

Примерно в это же время аналогичные посылы прозвучали из уст политиков и высокопоставленных чиновников в других европейских странах.

В том, что нормально функционирующее государство стремится поддерживать свою обороноспособность, нет ничего удивительного, как и для нормальных граждан — защищаться в случае вторжения. Но эта логика неприменима к Швеции, чьи политики вот уже целых полвека систематически разоружают страну и подрывают национальную оборону.

И вот теперь шведское правительство возлагает все надежды исключительно на НАТО — военный альянс под началом США, который за десятилетия своего существования ассоциируется скорее с целой вереницей государственных переворотов и агрессивных войн, чем с грамотной работой по укреплению обороны.

Апокалиптический сценарий надвигается

Когда сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает граждан готовиться к “конфронтации, которая может затянуться на десятилетия”, вооружаться, наращивать производство оружия и крепить военную поддержку Украины, становится ясно, что единственно возможным путем вперед отныне считается война.

“Российская агрессия”, уверяют нас, грозит перекинуться на Европу, и если Украина падет, на очереди окажутся другие страны. Поэтому, считает Столтенберг, мы должны дать решительный отпор, а страны НАТО обязаны провести милитаризацию, невиданную со времен холодной войны.

“НАТО не стремится к войне с Россией”, — уверяет Столтенберг. Кто бы сомневался! Но чтó при этом делается для конструктивных переговоров, диалога и прочного мира в Европе, неизвестно. Неясно даже, предпринимаются ли серьезные шаги в этом направлении в принципе, особенно если учесть, что сам Владимир Путин признался, что с начала конфликта у него не было прямых контактов даже с президентом США.

Можно решительно критиковать действия Путина и боевые действия на Украине и искренне сожалеть о громадных человеческих страданиях, — но при этом отдавать себе отчет в том, что большая европейская война не принесет пользы никому. Не считая, разумеется, военно-промышленного комплекса и других игроков из самых темных закоулков глобальной силовой политики.

Понятно, что такая война неизбежно приведет к гибели миллионов европейцев и гуманитарной катастрофе, сопоставимой по масштабу с трагедией Второй мировой. Кроме того, есть риск, что конфликт выйдет из-под контроля и одна из сторон решит пустить в ход многочисленное ядерное оружие, который уничтожит континент в привычном нам виде.

Этот поистине апокалиптический сценарий развития событий подкрадывается все ближе и, к величайшему прискорбию, сегодня значительно вероятнее, чем пять, десять или двадцать лет назад.

Путь войны

Судя по всему, идея Запада сводится к тому, что Россию можно поставить на колени бомбардировками и что это якобы и есть решение конфликта в регионе. С этим тесно переплетена мысль, что договориться с Россией в принципе невозможно. Обе этих предпосылки невероятно опасны и толкают еще ближе к конфронтации, в которой все равно никто ничего не добьется — кроме разве что тех, всерьез желает, чтобы Европа, США и Россия вместе сгинули в невообразимом адском пламени.

В сегодняшней дискуссии на Западе практически не слышно серьезных голосов, которые выдвигают действенные стратегии для того, чтобы положить конец вооруженному конфликту и укрепить безопасность в Европе. Эти люди стараются напомнить, что путь вперед к лучшему миру — это диалог и дипломатия и что “воевать до последнего европейца” и приносить в жертву сыновей, братьев и отцов на алтаре большой политики, трагическая участь украинцев, не в интересах Европы. Увы, западные правители не намерены слушать эти голоса, которых остается все меньше, ведь они уже выбрали путь разжигания войны — путь, которым идут США.

Поэтому перестало иметь какое бы то ни было значение, какие партии выигрывают выборы в национальные парламенты, поскольку большинство из них все равно не против, чтобы внешнюю политику диктовали США.

Власть должна вновь подчиниться интересам народа и мира. Путь к этому долог, но единственный способ добиться этого — всеми способами достучаться до общественности, и дать возможность высказаться всем, у кого хватает порядочности сказать нет этому безумию, всеми доступными способами. А для этого нужно крепить и поддерживать действительно независимые СМИ.

Автор: Маркус Андерссон — основатель и главный редактор издания Nya Dagbladet