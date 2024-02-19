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ТАСС

В Японии заявили, что успешный запуск ракеты-носителя H3 укрепит позиции страны в космосе

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Японская тяжелая ракета H3
Японская тяжелая ракета H3.
Источник изображения: nikkan.co

Министр экономической безопасности Санаэ Такаити выразила надежду, что в будущем использование ракеты "удовлетворит спрос на запуски со стороны других стран и приведет к экономическому росту"

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Успешный запуск новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3 имеет важное значение для укрепления позиций Японии в космосе, а также роста ее конкурентоспособности на международном рынке. Об этом заявила министр экономической безопасности Санаэ Такаити, которая в правительстве также курирует вопросы развития космической отрасли.

"Ракета H3 - это наша новая основная ракета, имеющая чрезвычайно важное значение для обеспечения независимости космической деятельности Японии, а также для укрепления нашей конкурентоспособности в мире. Сегодняшний успешный запуск стал большим шагом вперед на пути к фундаментальному укреплению возможностей по запуску ракет. Мы надеемся, что в будущем использование ракеты H3 удовлетворит спрос на запуски со стороны других стран и приведет к экономическому росту в Японии", - отметила министр.

Второй по счету запуск новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3 с космодрома Танэгасима прошел успешно. Как сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), двигатель второй ступени, с которым были проблемы при первой попытке в марте прошлого года, запустился и проработал нормально. Ракета вышла на орбиту Земли, после чего в штатном режиме было произведено отделение небольшого спутника.

H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей.

Разработка ракеты началась в 2013 году. Компания Mitsubishi Heavy Industries потратила на эти цели около 200 млрд иен ($1,32 млрд). Для создания некоторых деталей новой ракеты-носителя использовались 3D-принтеры, что позволило снизить стоимость ее производства.

В настоящее время JAXA использует ракету H2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 46 запусков 45 завершились успешно. Один запуск H2A обходится Японии в 10 млрд иен ($66,4 млн), что значительно дороже мировых аналогов. H3 позволит сократить эту сумму вдвое, повысив конкурентоспособность Японии в космической сфере. Кроме того, ее грузоподъемность на 30% выше, чем у предыдущей модели, что также может повысить ее привлекательность для потенциальных заказчиков. 

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Страны
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA
MHI
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