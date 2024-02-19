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РИА Новости

Аналитик: снаряды "Краснополь" повышают живучесть гаубиц

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Управляемый снаряд "Краснополь"
Управляемый снаряд "Краснополь".
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь

Мураховский: снаряды "Краснополь" повышают живучесть гаубиц в зоне СВО

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Применение российскими гаубицами в зоне специальной военной операции управляемых снарядов "Краснополь" повышает живучесть артустановок, так как они быстрее могут выйти из-под ответного огня противника, сообщил РИА новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

По словам аналитика, ключевым фактором для выживания самоходных артиллерийских комплексов в зоне СВО на сегодняшний день является время их нахождения на огневой позиции – чем меньше комплекс остается на месте после ведения огня и чем быстрее уходит на запасную или новую позицию, тем меньше шансов, что его успеет засечь и накрыть противник ответным огнем в рамках контрбатарейной борьбы.

"В этом контексте существенное преимущество по повышению живучести российских гаубиц на линии боевого соприкосновения обеспечивает применение управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", так как в этом случае минимизируется время ведения огня – для гарантированного поражения цели, как правило, хватает всего одного управляемого снаряда", - пояснил специалист.

В статье журнала "Арсенал Отечества", посвященной самоходной артиллерии, отмечается, что для гаубиц, которые используют в СВО обычные осколочно-фугасные некорректируемые снаряды, повышение живучести складывается из ряда других факторов.

Как показывает практика боевых действий на Украине, отмечает издание, на живучесть гаубиц с обычными снарядами, в частности, влияет снижение времени выполнения огневой задачи за счет технической скорострельности гаубиц. Также имеет значение повышение точности установок для стрельбы, что позволяет поражать цель без пристрелки. Еще один фактор – это слаженность действий боевых расчетов, которая также уменьшает время нахождения артиллерийских комплексов на огневых позициях во время и после стрельбы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Краснополь
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