Производитель "Тайфунов" планирует разработать легкий бронеавтомобиль на экспорт

Генеральный директор АО "Ремдизель" Александр Захаров ранее сообщал, что "Ремдизель" готов создать совместное производство бронеавтомобилей в Саудовской Аравии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Ремдизель", производящий бронеавтомобили семейств "Тайфун", "Ахмат" и "Титан", планирует разработать более легкий бронеавтомобиль по запросу иностранных заказчиков, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Ремдизель" Александр Захаров.

"Мы сейчас работаем над более тяжелыми шасси, чем те, что сейчас выпускаем серийно, для новых боевых машин и пусковых установок различных перспективных комплексов. Также в задачах - разработать более легкое шасси. Как показало общение с инозаказчиками, им нужны более легкие автомобили в силу особенностей региона", - рассказал Захаров.

Ранее Захаров сообщал ТАСС, что "Ремдизель" готов создать совместное производство бронеавтомобилей в Саудовской Аравии. Кроме того, на основе опыта спецоперации броневики компании получили дополнительную навесную защиту от ручных противотанковых гранатометов и FPV-дронов.