Войти
ТАСС

Производитель "Тайфунов" планирует разработать легкий бронеавтомобиль на экспорт

180
0
0
Бронеавтомобиль К 53949 "Тайфун"
Бронеавтомобиль К 53949 "Тайфун".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба "Ремдизеля"

Генеральный директор АО "Ремдизель" Александр Захаров ранее сообщал, что "Ремдизель" готов создать совместное производство бронеавтомобилей в Саудовской Аравии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Ремдизель", производящий бронеавтомобили семейств "Тайфун", "Ахмат" и "Титан", планирует разработать более легкий бронеавтомобиль по запросу иностранных заказчиков, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Ремдизель" Александр Захаров.

"Мы сейчас работаем над более тяжелыми шасси, чем те, что сейчас выпускаем серийно, для новых боевых машин и пусковых установок различных перспективных комплексов. Также в задачах - разработать более легкое шасси. Как показало общение с инозаказчиками, им нужны более легкие автомобили в силу особенностей региона", - рассказал Захаров.

Ранее Захаров сообщал ТАСС, что "Ремдизель" готов создать совместное производство бронеавтомобилей в Саудовской Аравии. Кроме того, на основе опыта спецоперации броневики компании получили дополнительную навесную защиту от ручных противотанковых гранатометов и FPV-дронов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Похожие новости
31.10.2017
Выживаемость экипажа "Меркавы"
16.10.2017
Ядерная угроза: мечтатели из ICAN и Трамп (InoPressa)
10.10.2017
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
06.10.2017
СМИ: РФ хочет заключить с Саудовской Аравией оружейные контракты на $3 млрд
11.09.2017
Первый самолет-заправщик Airbus A330 MRTT для Франции
25.08.2017
Щит и мяч малой сверхдержавы
31.07.2017
Какими будут "мужские игры" армий в этом году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный