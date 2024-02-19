США считают ситуацию в Авдеевке и истощение запасов предвестниками дальнейших проблем ВСУ

По данным газеты The Hill, представители Пентагона признали, что у украинских военных заканчиваются ресурсы на всей линии фронта

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Американское руководство считает истощение запасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ситуацию в Авдеевке предвестниками дальнейших проблем украинских военных. Такую оценку представителей Министерства обороны США высокого ранга приводит газета The Hill.

По ее данным, представители Пентагона признали, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и ресурсы на всей линии фронта. "Мы считаем, что это может быть предвестником того, что произойдет дальше, если мы не выделим дополнительное финансирование", - приводит издание слова чиновников.

"Отсутствие дополнительного финансирования не только лишит нас возможности пополнить запасы военных, <...> пытающихся защитить Авдеевку, мы также увидим множество других мест на передовой линии, где у военных будут заканчиваться запасы критически важных боеприпасов", - отметили представители Пентагона.

Президент США Джо Байден 16 февраля, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что американская администрация не сможет продолжать поставки оружия на Украину без одобрения Конгрессом США соответствующего законопроекта.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки и "переходе к обороне на более выгодных рубежах". Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в свою очередь заявил, что подразделения ВСУ уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Американская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

Утром 13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. Джонсон указал 12 февраля, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис - "наиболее серьезную проблему", стоящую перед США. Кроме того, Джонсон, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост, называл на днях выработанный сенаторами вариант законопроекта "заведомо непроходным" в Палате представителей. Палата представителей 15 февраля ушла на двухнедельный перерыв до конца месяца, так и не проголосовав по этому законопроекту.