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ТАСС

В Венгрии заявили, что Запад ведет войну против России на Украине с помощью своего оружия

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Криштоф Салай-Бобровницки
Криштоф Салай-Бобровницки.
Источник изображения: regnum.ru

Министр обороны республики Криштоф Салай-Бобровницки отметил, что его страна по-прежнему не будет поставлять оружие Киеву

БУДАПЕШТ, 17 февраля. /ТАСС/. Запад ведет войну против России на Украине с помощью своего оружия и денег, хотя в стратегическом плане он к этому не готов. Такое мнение высказал министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, выступая в пятницу вечером на "Форуме лидеров венгерского бизнеса - 24" в Будапеште.

Назвав события в соседней стране "ужасной бойней", он отметил, что они изменили баланс сил и экономическую ситуацию в Европе. "Мы, Запад, ведем войну, в которой украинцы сражаются с помощью западных денег, западного оружия и западных боеприпасов", - процитировало его информационное агентство MTI. В то же время ни системы вооружений, ни боеприпасы, ни другие материалы, имевшиеся в распоряжении Запада, не были стратегически подготовлены к ведению военных действий на Украине, которым, кажется, "не будет конца", сказал министр.

Он подчеркнул, что позиция Венгрии в отношении украинского конфликта остается неизменной: необходимы немедленное прекращение огня и мирные переговоры. Венгрия по-прежнему не будет поставлять оружие Украине, "она не изменит эту позицию ни под каким давлением", заверил Салай-Бобровницки. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
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