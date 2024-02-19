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Европа устала от Украины. Теперь она надеется на победу России

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Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР
Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР.
Источник изображения: © POOL

"Фортеця Авдеевка" готова пасть. Над освобожденными районами города один за другим поднимаются российские флаги, а представители ВСУ сквозь зубы признают катастрофу. Печальнее всего для киевского режима, что она происходит в то самое время, когда его главарь отправился в Европу выпрашивать очередную порцию подачек. Раньше на потерю целого города западные кураторы отреагировали бы с особой щедростью. Теперь же могут внезапно стать еще более скупыми.

"Третья штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении, — вынужден поделиться секретной информацией заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ Родион Кудряшов. — Местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180".

На вольное, в духе Анналены Берброк обращение ВСУшника с геометрией можно даже не обращать внимания. Важнее, что "элитное" соединение, брошенное на спасение разваливающейся авдеевской обороны, само оказалось в критическом положении. Такое ощущение, что лучше всего боевики "Азова"* чувствуют себя в блокаде. Желательно под землей, как в Мариуполе. И российские бойцы охотно идут им навстречу — во всех смыслах. Вскоре, надо думать, мы услышим об очередном великом сидении в подземельях, из которых украинские солдаты выйдут на свет с поднятыми руками.

Потеря Авдеевки рассматривается на Западе как крупнейшее поражение ВСУ со времен битвы за Артемовск. "Шаги по укреплению Авдеевки вызвали в памяти упорную, но тщетную оборону Артемовска (Бахмута), расположенного в 50 километрах к северу, — проводит очевидную параллель британская Financial Times, после чего сетует — Поначалу соотношение потерь благоволило Украине, но с развитием битвы ситуация изменилась. ВСУ потеряли много опытных военных, и, как считают, американские чиновники, это подорвало их летнее контрнаступление. Оборона Авдеевки может привести к сопоставимым потерям на этапе, когда украинской армии отчаянно необходимо провести массовую мобилизацию и пополнить ряды".

Ошибочка. Не "может", а непременно приведет. С начала массированного натиска российских войск на Авдеевку в январе потери ВСУ на этом участке составили порядка трех-пяти тысяч человек. Судя по паническим реляциям командования 3-й бригады, из двух тысяч ее солдат живыми уйдут меньше половины. И то лишь в том случае, если не рискнут сделать прорыв: он почти наверняка поставит точку в истории соединения.

Общие потери Украины под Авдеевкой могут превысить десять тысяч человек. Такого удара за два неполных месяца ВСУ давно не получали. Сказать, что авдеевская катастрофа понизит моральный дух украинских вояк — значит не сказать ничего. Она его просто уничтожит.

Сбылись худшие опасения украинских военных, связанные с назначением пана Сырского. Новый главком мгновенно показал, на что он способен — точнее, совершенно не способен. "Мясник", он же "генерал 200", не справился с задачей, ради которой его и назначили. В Киеве надеялись, что пан Сырский сумеет в обычной манере, не считаясь с потерями, отсрочить падение Авдеевки хотя бы на несколько дней. А вместо этого он лишь ускорил его.

У ВСУ не осталось никаких аргументов для новых бойцов. Даже перевод украинских военкоматов на круглосуточный режим работы и предложение доносить на уклонистов за наличный расчет вряд ли поможет собрать запланированные 500 тысяч новых вояк. Катастрофические потери последних дней показали всем новобранцам, что их ждет в первые же часы на фронте. Альтернатива — срочная сдача в плен. И ее бойцы ВСУ выбирают все чаще.

"Украина не испытывает дефицита боеспособных мужчин. На самом деле их масса: их можно увидеть гуляющими по Киеву, а не служащими в армии, — цитирует чешская Seznam zprávy давно живущего на Украине шведского репортера Штефана Вейхерта. — Проблема страны в том, как их привлечь в армию и вселить в них уверенность в необходимости борьбы". Да уж! Феерический провал пана Сырского может лишить этой уверенности даже тех, кто еще верит украинской пропаганде. Остальные лишь убедятся в бессмысленности сопротивления российской армии.

Если пан Зеленский действительно хотел за счет смены главкома изменить, пусть даже на короткое время, положение на фронте — он крупно просчитался. Новый главком крупно облажался. Он не принес не то что реальной победы — даже медийной "перемоги"! Причем в самый что ни на есть неподходящий момент.

Главарю киевской хунты кровь из носу нужен хоть мизерный, хоть едва заметный, но успех под Авдеевкой именно сейчас, когда он отправился в очередное европейское турне. А теперь оно вполне может стать последним. Это победителей не судят, а проигравшие, тем более привыкшие к этой роли, никому не интересны. Им еще можно дать обещанные деньги, но с осознанием, что инвестиции стали невозвратными.

Пан Зеленский явно гордится дипломатическим успехом — подписанием двусторонних соглашений о безопасности с Германией и Францией. И отказывается понимать, что это скорее последняя подачка, чем реальные гарантии поддержки. Ни одна крупная страна ЕС (о мелких русофобах вроде прибалтов речи не идет по причине отсутствия у них настоящих армий) никогда не рискнет своими солдатами ради поддержки сдыхающего режима в Киеве. Тем более сейчас, когда военное преимущество России над НАТО стало очевидно всему миру. Так что французские и немецкие бумажки — фикция, кость, брошенная киевскому попрошайке, лишь бы он угомонился.

"А как же 50 миллиардов евро, выделение которых Украине согласовано ЕС?" — спросят пессимисты. Да никак! Во-первых, выделяются они не разово, а в течение четырех лет. Во-вторых, чтобы отправить годовой транш, каждый раз требуется ЕДИНОГЛАСНОЕ решение всех членов Евросоюза. А его не будет. Это при обсуждении ни к чему не обязывающего приглашения Украины можно отправить президента Венгрии пить кофе. Когда речь заходит о реальных деньгах, никакими напитками Виктора Орбана не отвлечь. Как и премьера Словакии Роберта Фицо.

То же со вступлением в НАТО. Повременить с ним прямо требуют ведущие игроки — США и Германия. Без их согласия принимать Украину никто не рискнет. Да и вообще не будет заводить разговор об этом сейчас, когда будущий президент Америки обещает выйти из альянса. Не случайно его руководство, еще недавно кивавшее в ответ на украинские завывания о "русской угрозе", теперь открыто игнорирует их, заявляя, что ничего подобного в упор не видит.

Европа отделывается от пана Зеленского ничего не стоящими договорами и кормит "завтраками", явно надеясь на успех России. Дескать, хорошо бы русские поставили точку в судьбе киевского режима раньше, чем настанет время выполнять опрометчиво данные Украине обещания. Под таким углом провал пана Сырского под Авдеевкой — лучшая новость для европейцев. Это значит, что их надеждам суждено сбыться.

Антон Трофимов

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Венгрия
Германия
Россия
Словакия
США
Украина
Франция
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