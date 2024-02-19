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ТАСС

Франция и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Действие договора рассчитано на 10 лет

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Президенты Франции и Украины подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами сроком на 10 лет. Церемонию транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

"Мы подписали соглашение сроком на 10 лет, которое будет действовать до тех пор, пока Украина не присоединится к НАТО", - сказал Макрон. На этом фоне он выразил уверенность в том, что Украина войдет в состав Евросоюза, а также выразил "надежду" на то, что она также вступит и в Североатлантический альянс.

Французский лидер подчеркнул, что нынешние соглашения о гарантиях для Украины фактически "дополняют друг друга", отвечая на просьбу прокомментировать отличия от документа, подписанного сегодня президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, таков был изначальный замысел, согласованный странами НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году. Макрон отметил, что в отличие от прошлых обещаний эти документы носят более обязательный и конкретный характер.

В рамках этого соглашения Франция планирует поставить дополнительно военной помощи на €3 млрд, которая будет охватывать "все аспекты сотрудничества". В том числе это сотрудничество в сфере оборонной промышленности, обучение военных, разведка и гражданская помощь. 

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Германия
Украина
Франция
Проекты
NATO
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