Германия поставила Киеву еще 18 бронетранспортеров, артснаряды и разведывательные дроны

В процессе подготовки к поставкам находятся, в частности, две системы ПВО Skynex с боеприпасами, ракеты для системы IRIS-T, 18 колесных гаубиц RCH 155, 18 самоходных установок Panzerhaubitze 2000

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Германия поставила Украине за неделю 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это следует из опубликованного правительством ФРГ обновленного списка вооружений, которые Берлин передал или намерен предоставить Киеву.

В нем говорится о передаче 18 бронетранспортеров, около 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 3 бронемашин для разминирования Wisent 1, инженерного танка Dachs, 9 минных тралов, 58 разведывательных БПЛА, 4 патрульных машин, 500 светодиодных фонарей и телекоммуникационного оборудования.

В процессе подготовки к поставкам находятся две системы ПВО Skynex с боеприпасами, ракеты для системы IRIS-T, 18 колесных гаубиц RCH 155, 18 самоходных установок Panzerhaubitze 2000, свыше 120 тыс. артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 9 инженерных танков DACHS и еще 40 разведывательных БПЛА.

Ранее в пятницу канцлер Олаф Шольц сообщил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи общим объемом около 1,1 млрд евро. По словам главы правительства, он включает в себя, в частности, "поставки 36 танков или, если точнее, колесных гаубиц из запасов промышленности", 120 тысяч артиллерийских снарядов, две новые системы ПВО и ракеты типа IRIS-T.

Всего Германия к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В пятницу во время визита Зеленского в столицу ФРГ было подписано двустороннее соглашение между Берлином и Киевом об обязательствах в области безопасности. Документ рассчитан на 10 лет с возможностью продления.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву будут лишь затягивать конфликт на Украине.