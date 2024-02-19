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Известия.ru

Правительство России продлило госпрограмму по развитию ОПК до 2034 года

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Рамиль Ситдиков

Правительство РФ продлило государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 2034 года. Соответствующий документ опубликован 16 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление вносит изменения в список госпрограмм России. В нем в новой редакции изложен пункт, касающийся госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Ранее период реализации указанной программы включал в себя 2016–2027 годы. Его заменили на 2016–2034 годы.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 года, добавила «Газета.Ru».

Накануне, 15 февраля, президент РФ Владимир Путин, беседуя с рабочими Уралвагонзавода, говорил о том, каким он видит будущее ОПК через 5–10 лет. По его словам, для предприятий данного сегмента наряду с острыми задачами перед военными в зоне спецоперации существует большая гражданская повестка. Путин указал, что ОПК также предстоит обеспечить все нынешние потребности и восстановить стратегические резервы.


До этого, 26 января, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году стране удалось в разы нарастить производство основных вооружений и боеприпасов благодаря модернизации и расширению производственных предприятий ОПК. Он отметил, что рост изготовления оборонной продукции потребовал привлечь большое количество новых квалифицированных специалистов, а также в некоторых случаях перейти на круглосуточный график работы.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Уралвагонзавод
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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