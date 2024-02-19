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ТАСС

Байден: США не смогут поставлять оружие Киеву без одобрения Конгрессом допфинансирования

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Lucas Peltier

Президент США выразил возмущение решением Палаты представителей уйти на двухнедельный перерыв без проведения голосования по законопроекту о поддержке Украины

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Американская администрация не сможет продолжать поставки оружия на Украину без одобрения Конгрессом США соответствующего законопроекта. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

Американского лидера спросили, сможет ли Вашингтон снабжать Киев оружием без принятия мер Конгрессом. "Нет, но им пора бы начать действовать, вы так не считаете?" - ответил Байден.

Президент США выразил возмущение решением Палаты представителей уйти на двухнедельный перерыв без проведения голосования по законопроекту о поддержке Украины. "Это странно. И это укрепляет сомнения, не то чтобы панику, но реальные сомнения в том, что США - надежный партнер. Это возмутительно!" - добавил он.

Во вторник Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. Спикер нижней палаты Майк Джонсон указал в понедельник, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис - "наиболее серьезную проблему", стоящую перед США. Кроме того, Джонсон, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост, называл на днях выработанный сенаторами вариант законопроекта "заведомо непроходным" в Палате представителей.

В четверг Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по указанному законопроекту. 

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Страны
Израиль
США
Тайвань
Украина
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