МО РФ оценит использование единого реестра воинского учета в регионах

Ведомство добавило новые критерии оценки эффективности работы субъектов по подготовке граждан РФ к военной службе

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны России добавило новые критерии оценки эффективности работы регионов страны по подготовке граждан РФ к военной службе, организации и проведению призыва на военную службу. Об этом говорится в приказе министра обороны Сергея Шойгу.

Согласно документу, опубликованному на портале нормативных правовых актов, соответствующую форму сведений пополнит пункт об эффективности работы по цифровой трансформации деятельности военного комиссариата, применению средств автоматизации и информационных систем, а также пункт об эффективности применения государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете".

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. В состав сведений реестра, помимо базовых данных граждан, входят: личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес места жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. Реестр не будет содержать сведения, составляющие государственную тайну или охраняемую законом тайну. Президент также поручил Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием этой государственной информационной системы.