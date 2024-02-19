В ходе форума "Армия-2024" пройдет более 250 мероприятий по вопросам развития ОПК и ВС РФ

На аэродроме Кубинка можно будет увидеть авиатехнику, беспилотники аэродромного базирования, двигатели, радиоэлектронное оборудование, наземные пункты управления и их оборудование, а также авиационное вооружение

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Более 250 мероприятий, касающихся вопросов развития российских вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса (ОПК), планируется провести в рамках форума "Армия-2024". Об этом ТАСС сообщили организаторы.

"Научно-деловая программа форума предусматривает проведение более 250 мероприятий по актуальным вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества. Запланированы крупные конгрессы, посвященные развитию технологий искусственного интеллекта, беспилотных систем и диверсификации ОПК", - сообщили организаторы.

Отмечается, что на аэродроме Кубинка также можно будет увидеть авиатехнику, беспилотники аэродромного базирования, двигатели, радиоэлектронное оборудование, наземные пункты управления и их оборудование, а также авиационное вооружение. Показ боевых возможностей современных образцов военной и специальной техники пройдет для иностранных и российских специалистов, а также военных атташе стран - участниц форума.

Форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 18 августа 2024 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка. Общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м. В ходе мероприятия участникам и гостям продемонстрируют, в частности, широкую номенклатуру образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе образцы, модернизированные по результатам их применения в специальной военной операции на Украине.