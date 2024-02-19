Замглавы МО РФ провела лекцию для студентов Финансового университета

Татьяна Шевцова заявила, что между Минобороны и вузом подписано соглашение по программе организации подготовки офицеров запаса и гражданских специалистов для финансово-экономической службы ВС РФ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова провела лекцию для студентов Финансового университета при правительстве РФ, сообщили в Минобороны России.

Шевцова проинформировала студентов, преподавательский и руководящий состав, что между Минобороны и вузом подписано соглашение по программе организации подготовки офицеров запаса и гражданских специалистов для финансово-экономической службы Вооруженных сил (ВС) РФ на базе университета. "Начиная с 2024-2025 учебного года подготовка специалистов будет осуществляться в военном учебном центре при Финансовом университете и на финансовом факультете Финансового университета", - отметила она.

Замминистра обороны уточнила, что это целевое обучение, которое планируется за счет выделения бюджетных мест по квоте для Минобороны РФ, и возможность получения к гражданской специальности еще и военной учетной специальности военного финансиста и дальнейшей службы или работы как на военных, так и на гражданских должностях в военном ведомстве.

Шевцова добавила, что современная финансово-экономическая служба ВС РФ представлена выпускниками практически всех финансово-экономических вузов страны, среди которых особое место принадлежит Финансовому университету, Санкт-Петербургскому государственному экономическому университету и Военному университету им. Александра Невского Минобороны РФ.

"В рядах финансово-экономической службы Вооруженных сил Российской Федерации специалисты высокого уровня, которые имеют не только чисто финансовые и широкие экономические знания, позволяющие более глубоко вникать в систему финансирования войск и во всю систему экономических связей по поставкам вооружения и военной техники и их эксплуатации, но и обладают знаниями структуры вооруженных сил, знают их предназначение, систему комплектования, всестороннего обеспечения всеми видами довольствия", - сказала замминистра.