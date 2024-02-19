Войти
ТАСС

Замглавы МО РФ провела лекцию для студентов Финансового университета

191
0
0
Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.
Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.
Источник изображения: Сергей Карпухин/ ТАСС

Татьяна Шевцова заявила, что между Минобороны и вузом подписано соглашение по программе организации подготовки офицеров запаса и гражданских специалистов для финансово-экономической службы ВС РФ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова провела лекцию для студентов Финансового университета при правительстве РФ, сообщили в Минобороны России.

Шевцова проинформировала студентов, преподавательский и руководящий состав, что между Минобороны и вузом подписано соглашение по программе организации подготовки офицеров запаса и гражданских специалистов для финансово-экономической службы Вооруженных сил (ВС) РФ на базе университета. "Начиная с 2024-2025 учебного года подготовка специалистов будет осуществляться в военном учебном центре при Финансовом университете и на финансовом факультете Финансового университета", - отметила она.

Замминистра обороны уточнила, что это целевое обучение, которое планируется за счет выделения бюджетных мест по квоте для Минобороны РФ, и возможность получения к гражданской специальности еще и военной учетной специальности военного финансиста и дальнейшей службы или работы как на военных, так и на гражданских должностях в военном ведомстве.

Шевцова добавила, что современная финансово-экономическая служба ВС РФ представлена выпускниками практически всех финансово-экономических вузов страны, среди которых особое место принадлежит Финансовому университету, Санкт-Петербургскому государственному экономическому университету и Военному университету им. Александра Невского Минобороны РФ.

"В рядах финансово-экономической службы Вооруженных сил Российской Федерации специалисты высокого уровня, которые имеют не только чисто финансовые и широкие экономические знания, позволяющие более глубоко вникать в систему финансирования войск и во всю систему экономических связей по поставкам вооружения и военной техники и их эксплуатации, но и обладают знаниями структуры вооруженных сил, знают их предназначение, систему комплектования, всестороннего обеспечения всеми видами довольствия", - сказала замминистра. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шевцова Татьяна
Похожие новости
23.05.2023
«Тихоокеанскому флоту выпала роль второго плана»: что входит в основу боевых сил ТОФ и на что он способен
21.03.2016
Урезание бюджета не коснулось строительства новых подлодок для ВМФ РФ
21.01.2016
Минобороны РФ предлагает секвестировать военный бюджет только после одобрения Совбеза
18.02.2015
Носители мира — часть I
03.02.2015
Россию никому не покорить
15.05.2012
Невосполнимая задача
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный