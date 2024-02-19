Соглашение о безопасности Берлина и Киева не предполагает отправку военных ФРГ на Украину

Соглашение заключено на 10 лет с возможностью продления

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Двустороннее соглашение о гарантиях безопасности между Берлином и Киевом не предполагает отправку военных ФРГ на Украину. В десятистраничном документе, который опубликован на сайте правительства ФРГ, такого пункта нет.

В соглашении отмечается, что Германия будет оказывать долгосрочную военную помощь Вооруженным силам Украины для восстановления территориальной целостности страны и обучать их с целью не допустить будущих нападений.

При этом "участники [соглашения] признают, что военная поддержка, предоставленная Германией, будет использоваться только в соответствии с Уставом ООН и при строгом соблюдении всех соответствующих обязательств международным нормам". Германия и Украина оговаривают необходимость недопущения "незаконной утечки" предоставленной Киеву военной техники.

Германия также намерена расширять двустороннее сотрудничество с Украиной с целью укрепления ее способностей противостоять ядерной, биологической и химической угрозе. Берлин также берет на себя обязательство поддерживать и расширять возможности Украины по обороне объектов критической, в частности энергетической, инфраструктуры.

Соглашение заключено на 10 лет с возможностью продления.