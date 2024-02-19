Администрация США продолжит работать с Конгрессом над возобновлением поставок оружия Киеву

Вице-президент Камала Харрис отметила, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать киевские власти

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена будет работать с Демократической и Республиканской партиями над тем, чтобы обеспечить возобновление поставок вооружений Украине. Об этом заявила вице-президент Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"В сотрудничестве с поддерживающим двухпартийным большинством в обеих палатах Конгресса США мы будем работать над тем, чтобы обеспечить крайне важные вооружения и ресурсы, в которых Украина так сильно нуждается", - сказала она.

Харрис добавила, что американская администрация намерена и дальше поддерживать киевские власти. "Даю ясно понять, что президент Джо Байден и я поддерживаем Украину", - заявила вице-президент США.

Американская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс США запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

Во вторник Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. Джонсон указал в понедельник, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис - "наиболее серьезную проблему", стоящую перед США. Кроме того, Джонсон, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост, называл на днях выработанный сенаторами вариант законопроекта "заведомо непроходным" в Палате представителей.