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ТАСС

Шольц заявил о новом пакете военной помощи Украине размером €1,1 млрд

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Omer Messinger/ Getty Images

По словам канцлера Германии, в него, в частности, входят 36 колесных гаубиц, 120 тыс. артиллерийских снарядов и 2 новые системы ПВО

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи общим объемом около €1,1 млрд. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня мы запускаем новый пакет военной помощи для Украины в размере примерно €1,1 млрд", - сказал он. По словам главы правительства, этот набор мер включает в себя, в частности, "поставки 36 танков или, если точнее, колесных гаубиц из запасов промышленности", 120 тыс. артиллерийских снарядов и 2 новые системы ПВО.

"Всего Германия к настоящему моменту выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд", - сообщил Шольц. Он напомнил, что Берлин занимает второе место по объемам военной помощи Киеву. 

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Страны
Германия
Украина
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