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Военное обозрение

Генерал КСИР: Иран стал одной из ведущих мировых держав по производству ракетного оружия и БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты неспособны противостоять иранской военной мощи. Тем более, что Иран стал одной из ведущих мировых держав по производству систем ПВО, ракетного оружия и БПЛА.

Такое заявление сделал во время посещения выставки достижений Аэрокосмических сил корпуса стражей исламской революции (КСИР) командующий этого вида войск бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

Сегодня американская армия открыто признает, что не ищет конфликта с Исламской республикой, так как осознает, что не способна противостоять оборонительной мощи Ирана

- заявил генерал КСИР.

По словам Хаджизаде, за последние годы оборонная промышленность Ирана достигла внушительных успехов, создав одни из самых мощных вооруженных сил мира. По сравнению со временами ирано-иракской войны, которая шла в 80-х годах прошлого столетия, современная военная мощь Исламской республики, по словам генерала, «превосходит всякое воображение».

Источник изображения: topwar.ru

В годы войны против Багдада иранская артиллерия могла действовать в радиусе, не превышающем 27 километров. Теперь же Вооруженные силы Ирана способны наносить удары на огромные расстояния при помощи ракет и дронов.

Он отметил, что сегодня при помощи передовых сложно обнаруживаемых беспилотников иранские военные могут осуществлять разведывательные миссии, уничтожать надводные цели и другие объекты противника.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси предупредил Соединенные Штаты, что ответ на любые попытки запугивания Исламской Республики будет жестким.

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Страны
Ирак
Иран
США
Проекты
БПЛА
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