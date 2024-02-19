Генерал КСИР: Иран стал одной из ведущих мировых держав по производству ракетного оружия и БПЛА

Источник изображения: topwar.ru
Соединенные Штаты неспособны противостоять иранской военной мощи. Тем более, что Иран стал одной из ведущих мировых держав по производству систем ПВО, ракетного оружия и БПЛА.
Такое заявление сделал во время посещения выставки достижений Аэрокосмических сил корпуса стражей исламской революции (КСИР) командующий этого вида войск бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
- заявил генерал КСИР.
По словам Хаджизаде, за последние годы оборонная промышленность Ирана достигла внушительных успехов, создав одни из самых мощных вооруженных сил мира. По сравнению со временами ирано-иракской войны, которая шла в 80-х годах прошлого столетия, современная военная мощь Исламской республики, по словам генерала, «превосходит всякое воображение».
Источник изображения: topwar.ru
В годы войны против Багдада иранская артиллерия могла действовать в радиусе, не превышающем 27 километров. Теперь же Вооруженные силы Ирана способны наносить удары на огромные расстояния при помощи ракет и дронов.
Он отметил, что сегодня при помощи передовых сложно обнаруживаемых беспилотников иранские военные могут осуществлять разведывательные миссии, уничтожать надводные цели и другие объекты противника.
Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси предупредил Соединенные Штаты, что ответ на любые попытки запугивания Исламской Республики будет жестким.