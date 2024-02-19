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ЦАМТО

Финская Patria объединилась с немецкими компаниями для участия в проекте закупки новых ББМ для Бундесвера

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Первые полученные шведской армией новые колёсные бронетранспортеры Patria 6x6 (Patgb300A), 26.10.2023
Первые полученные шведской армией новые колёсные бронетранспортеры Patria 6x6 (Patgb300A), 26.10.2023.
Источник изображения: FMV

ЦАМТО, 16 февраля. Финская компания Patria планирует принять участие с новой ББМ CAVS (Common Armoured Vehicle System) с колесной формулой 6x6 в проекте замены парка устаревших бронетранспортеров "Фукс" (Fuchs) ВС Германии.

Финская компания 15 февраля заявила об объединении с немецкими DSL Defense Service Logistics, принадлежащей KNDS, и FFG Flensburger Fahrzeugbau для совместного проектирования, производства и обслуживания платформы на базе многонационального проекта CAVS. В случае, если Бундесвер выберет финскую ББМ, Patria останется генеральным подрядчиком и возглавит процесс проектирования и разработки систем, а DSL и FFG обеспечат проектирование под местные требования, производство и поддержку жизненного цикла, используя опыт и мощности во Фрайзене, Фленсбурге и Кирхене.

Член правления компании FFG Йорг Кампер заявил, что в конструкция ББМ Patria львиная доля производства комплектующих находится в Германии, таким образом, в рамках этой программы будут обеспечены максимальные инвестиции в немецкую промышленность.

Как отмечает Defense News, объединение с местными партнерами может смягчить обеспокоенность некоторых немецких политиков, которые в прошлом году выразили обеспокоенность тем, что правительство обратилось к иностранным компаниям для их участия в проекте. В сентябре правительство заявило, что Бундесверу требуется около 1000 бронированных машин с колесной формулой 6x6, отвечающих современным стандартам по баллистической и противоминной защите.

Напомним, что в декабре 2019 года в Таллине (Эстония) представители министерств обороны Латвии, Эстонии и Финляндии подписали письмо о намерении приступить к совместной разработке на базе бронемашин компании Patria новой единой боевой бронированной машины с колесной формулой 6х6, которая будет удовлетворять потребностям сухопутных войск каждой страны.

Министры обороны Латвии и Финляндии 29 января 2020 года подписали техническое соглашение о разработке новой бронемашины на базе машин 6x6 производства Patria. Позднее техническое соглашение подписала Эстония, однако впоследствии она решила не присоединяться к соглашению о НИОКР.

В октябре 2020 года Латвия, Финляндия и Patria Land Oy заключили соглашение о проведении НИОКР, предусматривающих разработку ББМ, адаптированной к национальным требованиям. Прототип новой бронемашины Patria с колесной формулой 6x6 был представлен 26 мая 2021 года на полигоне в Адажи.

В августе 2021 года министерства обороны Финляндии и Латвии и компания Patria подписали рамочное соглашение об управлении этапом производства ББМ с колесной формулой 6x6.

В апреле 2022 года Агентство материального обеспечения ВС Швеции (FMV) подписало техническое соглашение с Эстонией, Финляндией и Латвией о совместной разработке ББМ в рамках программы, а 1 июня 2022 года было заключено и соглашение об участии в этапе НИОКР.

В апреле 2023 года к программе CAVS официально присоединилась Германия.

Тем не менее, Германия также рассматривает возможность приобретения ББМ "Пандур" 6x6 General Dynamics и новой версии "Фукс" компании Rheinmetall. Как заявил в декабре прошлого года государственный секретарь Томас Хитшлер, отвечая на вопросы в парламенте, присоединение к программе CAVS не означает автоматического принятия решения о преемнике устаревшего парка "Фукс".

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Страны
Германия
Латвия
Финляндия
Швеция
Эстония
Компании
General Dynamics
Patria
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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