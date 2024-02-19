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ЦАМТО: США создадут гиперзвуковое оружие, не надо питать иллюзий

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Гиперзвуковая ракета
Гиперзвуковая ракета.
Источник изображения: techcult.ru

ЦАМТО, 16 февраля. США настойчиво ведут работы в области гиперзвукового оружия и рано или поздно его создадут, по этому поводу не стоит питать иллюзий, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко, комментируя сообщения о создании в США нового топлива для гиперзвуковых ракет.

Как сообщила заместитель министра обороны США Хайди Шу, ученые из американских университетов разработали специальное топливо, способное утроить дальность применения гиперзвукового оружия. Она не уточнила, о каких именно университетах идет речь.

"США настойчиво ведут работы в области гиперзвуковых технологий и разработки соответствующих изделий, и если у них пока успехов нет, это не означает, что их не будет, не надо питать иллюзий. Для реализации финального серийного изделия важны соответствующие заделы. Это композиционные материалы, способные выдержать длительный полет в атмосфере с высокой температурой, это система наведения, это топливо. В данном случае можно судить, что решением всех этих задач занимаются не только подрядчики Пентагона, но и американские университеты и вузы. Сам подход свидетельствует, что американцы настойчиво работают – это один из важных военно-технических приоритетов США", – отметил И.Коротченко.

Он добавил, что в этой связи в России также нужно укреплять взаимодействие между ведущими корпорациями в сфере разработки и производства гиперзвуковых ракет и соответствующими вузами – МАИ, МГТУ им.Баумана, МФТИ и другими.

"Необходимо укреплять это взаимодействие, чтобы по прикладным заданиям соответствующих наших КБ высшая школа подключалась с практической точки зрения не только в области подготовки кадров, но и с точки зрения конкретных исследований", – пояснил И.Коротченко.

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