МО РФ возобновляет подготовку военных финансистов в профильных гражданских вузах

Программу подготовки студентов подписали между военным ведомством, Финансовым университетом при правительстве РФ и СПбГЭУ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минобороны России по поручению главы ведомства Сергея Шойгу возобновляет подготовку военных финансистов в профильных гражданских вузах, подписано соответствующее соглашение, сообщили в военном ведомстве.

"Министерство обороны Российской Федерации по поручению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу возобновляет практику подготовки специалистов Финансово-экономической службы Вооруженных сил Российской Федерации на площадке профильных гражданских высших учебных заведений", - сказали в ведомстве.

Программа подготовки студентов была подписана между военным ведомством, Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, ректор Финансового университета при правительстве Станислав Прокофьев и ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

"Подписанная программа организации подготовки офицеров запаса и гражданских специалистов в интересах финансово-экономических служб Вооруженных сил Российской Федерации. Основная цель - подготовить специалистов для укомплектования первичных должностей в интересах Финансово-экономической служб [ВС РФ], в интересах военно-социального центра и территориальных финансовых управлений", - рассказала Шевцова.

Замминистра обороны РФ отметила, что также была подготовлена программа высшего образования по направлению "Экономика и финансы вооруженных сил", в рамках которой приоритет на поступление будет отдан детям участников специальной военной операции и воспитанникам довузовских образовательных учреждений министерства обороны - пансиона Минобороны, а также довузовских образовательных организаций военного ведомства.

Шевцова подчеркнула, что в настоящее время Финансово-экономическая служба ВС РФ решает все задачи по всестороннему и полному обеспечению армии, полностью обеспечивает по своему направлению Объединенную группировку войск в рамках специальной военной операции. "И, конечно, основным приоритетом для нас является соблюдение всех социальных гарантий наших военнослужащих - это и выплата денежного довольствия, и иные меры социальной поддержки", - добавила замминистра обороны.

Последний раз подготовка военных финансистов на базе гражданских вузов проводилась более четверти века назад. Программа подготовки военных финансистов и гражданских специалистов в интересах Минобороны на базе гражданских вузов прошла апробацию и верификацию на реальных специалистах Финансово-экономической службы ВС РФ и была доработана с учетом полученных замечаний. Обучение будет вестись по единой программе подготовки в обоих вузах, участвующих в реализации программы.

Цель программы - укрепление кадрового состава Финансово-экономической службы ВС РФ, консолидация образовательного, методологического и научного потенциала в данной сфере.