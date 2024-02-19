Войти
ТАСС

МО РФ возобновляет подготовку военных финансистов в профильных гражданских вузах

180
0
0
Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова
Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Программу подготовки студентов подписали между военным ведомством, Финансовым университетом при правительстве РФ и СПбГЭУ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минобороны России по поручению главы ведомства Сергея Шойгу возобновляет подготовку военных финансистов в профильных гражданских вузах, подписано соответствующее соглашение, сообщили в военном ведомстве.

"Министерство обороны Российской Федерации по поручению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу возобновляет практику подготовки специалистов Финансово-экономической службы Вооруженных сил Российской Федерации на площадке профильных гражданских высших учебных заведений", - сказали в ведомстве.

Программа подготовки студентов была подписана между военным ведомством, Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, ректор Финансового университета при правительстве Станислав Прокофьев и ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

"Подписанная программа организации подготовки офицеров запаса и гражданских специалистов в интересах финансово-экономических служб Вооруженных сил Российской Федерации. Основная цель - подготовить специалистов для укомплектования первичных должностей в интересах Финансово-экономической служб [ВС РФ], в интересах военно-социального центра и территориальных финансовых управлений", - рассказала Шевцова.

Замминистра обороны РФ отметила, что также была подготовлена программа высшего образования по направлению "Экономика и финансы вооруженных сил", в рамках которой приоритет на поступление будет отдан детям участников специальной военной операции и воспитанникам довузовских образовательных учреждений министерства обороны - пансиона Минобороны, а также довузовских образовательных организаций военного ведомства.

Шевцова подчеркнула, что в настоящее время Финансово-экономическая служба ВС РФ решает все задачи по всестороннему и полному обеспечению армии, полностью обеспечивает по своему направлению Объединенную группировку войск в рамках специальной военной операции. "И, конечно, основным приоритетом для нас является соблюдение всех социальных гарантий наших военнослужащих - это и выплата денежного довольствия, и иные меры социальной поддержки", - добавила замминистра обороны.

Последний раз подготовка военных финансистов на базе гражданских вузов проводилась более четверти века назад. Программа подготовки военных финансистов и гражданских специалистов в интересах Минобороны на базе гражданских вузов прошла апробацию и верификацию на реальных специалистах Финансово-экономической службы ВС РФ и была доработана с учетом полученных замечаний. Обучение будет вестись по единой программе подготовки в обоих вузах, участвующих в реализации программы.

Цель программы - укрепление кадрового состава Финансово-экономической службы ВС РФ, консолидация образовательного, методологического и научного потенциала в данной сфере. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шевцова Татьяна
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
31.08.2021
Эксперт: введение тактической стрельбы в ВС РФ позволит конкурировать с лучшими командами
21.06.2021
В ходе учений "Запад-2021" отработают бесперебойное начисление зарплат
15.01.2015
Новые масштабы оборонных задач
05.06.2014
Аутсорсинговые компании отлучат от бюджета Минобороны: не успевают за военными во время учений
20.02.2014
Сергей Шойгу принял участие в пленарном заседании Общественного совета при Минобороны России
03.09.2013
От реформы к униформе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный