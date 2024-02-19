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ТАСС

Шольц: Германия потратит только в 2024 году €15 млрд на поддержку Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ ТАСС

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БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Германия направит только в 2024 году на поддержку Украины €15 млрд, в том числе свыше €7 млрд на поставки оружия Киеву. Об этом сообщил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы потратим только в этом году €15 млрд, чтобы поддержать Украину. Это большое усилие", - сказал он. По словам канцлера, в 2024 году "более €7 млрд предусмотрены на помощь Украине оружием, к ним добавятся еще €6 млрд, запланированные на ближайшие годы". 

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Страны
Германия
Россия
Украина
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