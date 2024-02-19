Этой весной ВМС США планируют сформировать вторую эскадрилью надводных беспилотников

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Минобороны США резко озаботилось устранением пробела в части наличия у «величайшей» армии мира беспилотных летательных аппаратов, как сложных современных с искусственным интеллектом, над чем Пентагон в основном и работал в последние годы, так и недорогих БПЛА, производимых частными компаниями. Вот уже одно из подразделений Сухопутных войск впервые проводит в Северной Каролине учения по сбросу боеприпасов с дронов. Работа, которая стала без преувеличения рутинной для противоборствующих сторон в российско-украинском конфликте, в армии США пока что в диковинку.

Стараются не отстать, по крайней мере в озвучивании планов, от сухопутных войск и Военно-морские силы. Американский специализированный военно-аналитический журнал C4ISRNET сообщает, что ВМС США планируют сформировать вторую эскадрилью надводных беспилотников уже этой весной, ориентировочно в мае. Об этом журналистам в минувшую среду на выставке-конференции военно-морских технологий West 2024 рассказал командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Сэмюэл Папаро, при этом не сообщив никаких подробностей по причине, как он выразился, повышенной секретности.

Первое подразделение надводных беспилотных летательных аппаратов ВМС (1-я дивизия беспилотных надводных кораблей) было создано в 2022 году. Работы по интеграции второй эскадрильи морских БПЛА с пилотируемыми и беспилотными кораблями и аппаратами начнутся в марте, добавил Папаро. Он упомянул, что в предыдущих учениях дроны преодолевали в общей сложности 50 000 миль (около 80 тысяч километров) в течение семи месяцев. Главной задачей использования беспилотников командующий Тихоокеанским флотом назвал возможность не подвергать неоправданному риску жизни моряков.

Не отправляйте человека делать что-то опасное, что машина может сделать лучше, быстрее и дешевле

— объяснил концепцию применения дронов Папаро.

Свою программную речь на конференции адмирал начал с мрачного предупреждения о состоянии дел на земном шаре, предупредив, что «мир все больше погружается в хаос и беспорядок от Европы до Ближнего Востока и Тихого океана». Виновны в этом, по словам Папаро, никак не Соединенные Штаты с союзниками, а их главные противники — Китай, Россия и Иран. В качестве доказательства он привел байку, что во время последнего визита председателя КНР в Москву Си Цзиньпин якобы заявил президенту РФ Владимиру Путину следующее:

— Прямо сейчас происходят изменения, подобных которым мы не видели 100 лет, и мы те, кто вместе продвигают эти изменения.

И хотя слова китайского лидера, если они и были произнесены, касались, скорее всего, нарастания геополитической многополярности, Папаро истолковал их по-своему. Адмирал заявил, что Соединенным Штатам следует быть готовыми к вызовам «нашей безопасности, нашей свободе и нашему благополучию». Видимо, появление в составе ВМС второй эскадрильи надводных БПЛА сильно упростит эту задачу.