Запуск первого спутника "Марафон-IoT" отложили для проведения проверок ПО

Изначально Роскосмос планировал отправить экспериментальный "Марафон-IoT" на орбиту одновременно со спутником "Метеор-М" № 2-4

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Запуск первого демонстрационного спутника для интернета вещей "Марафон-IoT" переносится ввиду необходимости дополнительных проверок программного обеспечения (ПО) и уточнения программы исследований. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Запуск первого демонстрационного космического аппарата "Марафон-IoT" перенесен с целью дополнительных проверок программного обеспечения, а также уточнения программы дополнительных исследований", - говорится в сообщении госкорпорации. Отмечается, что когда эти задачи будут решены, спутник отправится в космос в качестве попутной полезной нагрузки.

Изначально Роскосмос планировал отправить экспериментальный "Марафон-IoT" на орбиту одновременно со спутником "Метеор-М" № 2-4. Его запуск с космодрома Восточный намечен на первый квартал 2024 года.

"Марафон-IoT" - спутниковая группировка для предоставления услуг интернета вещей, которая будет создана в рамках программы "Сфера". Всего в ее состав войдет более 250 аппаратов весом не более 50 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км.

По словам гендиректора АО "Решетнев" Евгения Нестерова, конвейерное производство "Марафонов-IoT" начнется уже в этом году. В планах предприятия к 2025 году выпустить 5 спутников, а к 2026 - уже 44 аппарата.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По словам бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.