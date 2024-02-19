AeroVironment увеличила продолжительность полета БЛА "Пума-3AE"

ЦАМТО, 16 февраля. Американская компания AeroVironment 14 февраля объявила, что применение аккумуляторной батареи PS2500 одобрено для применения на борту беспилотного летательного аппарата "Пума-3AE".

Данная дополнительная батарея позволяет увеличить продолжительность полета БЛА до трех часов. Возможность находиться в воздухе дольше обеспечит операторам большую гибкость выполнения задач и сократит продолжительность обслуживания при применении на суше и на море.

Как заявил вице-президент AeroVironment и генеральный менеджер по малым БЛА Брэд Трусделл, новая батарея PS2500 позволит как новым, так и существующим покупателям БЛА "Пума" значительно увеличить продолжительность их эксплуатации и обеспечит возможность контроля большей территории за один полет.

Покупатели "Пума" теперь могут выбирать между стандартной интеллектуальной батареей, обеспечивающей продолжительность полета 2,5 часа или батареей PS2500, позволяющей до 3 часов находиться в воздухе. Литий-ионный аккумулятор PS2500 с высокой плотностью энергии имеет увеличенную емкость до 24,5 Ач, сохраняя при этом размер и форм-фактор, необходимые для установки в аккумуляторный отсек "Пума-3AE". Он также совместим с "Пума LE" в качестве быстросменного блока (LRU).

Как сообщал ЦАМТО, в стандартной конфигурации БЛА RQ-20 "Пума-3AE" может применяться для ведения разведки на суше и на море, переносится одним человеком, запускается "с руки" с применением резинового жгута или рельсовой ПУ. БЛА оснащается ЭО/ИК блоком наблюдения "Мантис i45" (Mantis i45) и позволяет в любое время суток около 2,5 часов непрерывно вести наблюдения и передавать изображение с высоким разрешением.