Войти
ЦАМТО

AeroVironment увеличила продолжительность полета БЛА "Пума-3AE"

177
0
0
Puma 3 AE (all-environment)
Puma 3 AE (all-environment).
Источник изображения: Business Wire

ЦАМТО, 16 февраля. Американская компания AeroVironment 14 февраля объявила, что применение аккумуляторной батареи PS2500 одобрено для применения на борту беспилотного летательного аппарата "Пума-3AE".

Данная дополнительная батарея позволяет увеличить продолжительность полета БЛА до трех часов. Возможность находиться в воздухе дольше обеспечит операторам большую гибкость выполнения задач и сократит продолжительность обслуживания при применении на суше и на море.

Как заявил вице-президент AeroVironment и генеральный менеджер по малым БЛА Брэд Трусделл, новая батарея PS2500 позволит как новым, так и существующим покупателям БЛА "Пума" значительно увеличить продолжительность их эксплуатации и обеспечит возможность контроля большей территории за один полет.

Покупатели "Пума" теперь могут выбирать между стандартной интеллектуальной батареей, обеспечивающей продолжительность полета 2,5 часа или батареей PS2500, позволяющей до 3 часов находиться в воздухе. Литий-ионный аккумулятор PS2500 с высокой плотностью энергии имеет увеличенную емкость до 24,5 Ач, сохраняя при этом размер и форм-фактор, необходимые для установки в аккумуляторный отсек "Пума-3AE". Он также совместим с "Пума LE" в качестве быстросменного блока (LRU).

Как сообщал ЦАМТО, в стандартной конфигурации БЛА RQ-20 "Пума-3AE" может применяться для ведения разведки на суше и на море, переносится одним человеком, запускается "с руки" с применением резинового жгута или рельсовой ПУ. БЛА оснащается ЭО/ИК блоком наблюдения "Мантис i45" (Mantis i45) и позволяет в любое время суток около 2,5 часов непрерывно вести наблюдения и передавать изображение с высоким разрешением.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
19.05.2023
Южная Корея как новый «арсенал демократии»
24.01.2022
Укрыться под «Вербой»: над Белоруссией проверят «антидроновый купол»
23.11.2020
Украинский «Ураган» заменит советский
01.07.2019
Понимают, но готовятся: Литва опасается войны с Россией
08.08.2017
Около 600 единиц военной техники задействовано на учениях ВДВ в Псковской области
29.07.2014
Грузовая беспилотная вертолетная система "Кей-Макс" вернулась в США после трех лет службы в Афганистане
16.02.2011
Сухопутные войска Республики Корея намерены закупить БЛА израильского производства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 03:13
  • 59336
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.02 21:50
  • 407
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.02 20:22
  • 1
Ответ на "В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ"
  • 17.02 14:47
  • 2
Ответ Сергею-82 в теме Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 17.02 01:11
  • 1
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 16.02 20:37
  • 0
Ответ на "США и Дания заблокируют российский флот в Арктике"
  • 16.02 18:38
  • 1
В США назвали преимущества модернизированных Т-80БВМ
  • 16.02 16:04
  • 0
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
  • 16.02 15:23
  • 1
Можно ли было начать СВО в 2014 г (военный аспект вопроса)?
  • 16.02 11:16
  • 0
США и Дания заблокируют российский флот в Арктике
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный