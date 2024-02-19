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ТАСС

Ростех заявил об успешной работе БМП-3 по Bradley в зоне СВО

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Боевые машины пехоты БМП-3
Боевые машины пехоты БМП-3.
Источник изображения: Эрик Романенко/ ТАСС

Машина позволяет вести корректировку по метражу, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Боевые машины пехоты БМП-3 эффективно поражают американские бронемашины Bradley в зоне проведения специальной военной операции. О боевых машинах положительно отзываются военнослужащие, сообщили в Ростехе.

"Боевые машины пехоты БМП-3 производят на Курганмашзаводе входящего в Ростех холдинга "Высокоточные комплексы".  <...> Бойцы положительно отзываются о БМП-3", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Точность машины позволяет засылать в цель один [снаряд] за одним, причем у нас хорошей традицией стало считать именно прямые попадания. Данная машина позволяет вести корректировку по метражу", - привели в Ростехе слова члена экипажа одной из боевых машин.

В четверг Минобороны сообщило, что экипажи БМП-3 отразили атаку двух Bradley на купянском направлении.

БМП-3 разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ), изготовитель - КМЗ. Вместимость - три члена экипажа и до семи десантников. Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 мм (с возможностью запуска управляемых ракет) и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 мм. Масса - 18,7 тонн, скорость по шоссе - 70 км/ч. Состоит на вооружении с 1987 года. 

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Страны
США
Продукция
Bradley
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
Ростех
СКБМ Курган
СКБМ Самара
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